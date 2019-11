Oggi si conclude la proficua collaborazione avviata oltre 15 anni fa tra la famiglia Fiore e l'ingegnere Salvatore Rionero, all'interno di una delle più rilevanti aziende della Famiglia: la Tecnosistem.



Lo annunciano in un comunicato congiunto il Cda e lo stesso ingegnere. La famiglia Fiore ha sinceramente ringraziato Rionero per la straordinaria qualità del suo operato, che ha reso possibile la riconferma del posizionamento di rilievo di Tecnosistem nel panorama nazionale delle società di ingegneria.



Dal canto suo, Rionero ha espresso la propria gratitudine agli azionisti per il sostegno costante fornito al suo operato in tutti questi anni evidentemente funzionale ai notevoli successi ottenuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA