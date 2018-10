Lunedì 22 Ottobre 2018, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tenuto nello scorso weekend nell'area fieristica di San Marco Evangelista il più importante evento dedicato alle tecnologie e alle tecniche per il settore dentale: Colloquium Dental che ha contato oltre 7.000 visitatori professionali è al secondo appuntamento in Campania e, dopo il successo, si terrà stabilmente negli anni pari nella nuova area Fieristica A1Expo alternandosi tra Brescia (anni dispari).A1Expo è un'area fieristica di circa 30.000mq, sorta nell'ex area industriale di Caserta, con 6.000mq per l'esposizione di oltre 150 imprese, provenienti da tutta Italia e dall’estero, che promuovo nuovi prodotti e soluzioni con seminari aperti tutti gli operatori della filiera.Artigiani 4.0 e imprese per l'odontoiatria 4.0 presentano Scanner e Stampanti 3D di ultimissima generazione.Tanti talenti del territorio come Ciro Piano, con oltre 30 anni d’esperienza che riesce con una tecnica digitale il riallineamento dei denti.Sintesi Sud, impresa leader Made in Naples a livello nazionale per la commercializzazione, lo sviluppo, i servizi e la formazione per Dental Health Tech.I due fondatari neo quarantenni Giovanni Marinaccio e Angelo Salamini, hanno organizzato per tutti i partecipanti il primo Digital Gala della regione. Nell’occasione hanno presentato in anteprima nazionale la Stampante 3D Structo, Made in Singapore.La stampante 3d, per uso dentale/medico, più veloce al mondo: stampa una protesi dentale in appena 4 minuti.