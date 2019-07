Lunedì 15 Luglio 2019, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 19:59

Cambiano le regole per gli appalti e cambiano anche gli strumenti per snellire le procedure e garantire il massimo della trasparenza. Sono i principi alla base del Bim (building information modeling) che - come previsto dal decreto 560/17 - dal primo gennaio di quest’anno è obbligatorio per tutti gli appalti superiori ai cento milioni di euro. Il tema è al centro del seminario di studi (con workshop) in programma domani (16 luglio) a partire dalle 9.30 a Bagnoli Irpino presso l’auditorium Acca Software dal titolo “Il Bim come nuovo obbligo normativo per gli appalti pubblici”.A coordinare i lavori Dimitri Dello Buono, capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale della Campania.Ricco anche il parterre, tra politici, amministratori pubblici ed esperti del settore, che sarà chiuso dall’intervento del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Tra i relatori Rosa D’Amelio, Giuseppe Bruno, Claudia Campobasso, Guido Cianciulli, Roberta Santaniello, Edoardo Cosenza, Donato Carlea, Giuseppe D’Addato.La normativa prevede che nel 2020 scatterà l’obbligo anche per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro, mentre quello per tutti i nuovi progetti entrerà in vigore dal 2025. In pratica per gli appalti da 100 milioni e oltre, tutto il processo progettuale, produttivo, impiantistico, infrastrutturale e burocratico, dovrà obbligatoriamente essere aperto ed esportabile, con la possibilità di aggiornare in ogni momento i dati. Le aziende appaltanti dovranno dotarsi di specifici programmi elettronici di modellazione per l’edilizia, per le infrastrutture e software di gestione per il controllo, visualizzabili in qualsiasi momento.Dunque il Bim non è uno strumento ma un processo che utilizza un modello contenente tutte le informazioni che riguardano l’intero ciclo di vita di un’opera, dal progetto alla costruzione, fino alla sua demolizione e dismissione. Con il Bim è possibile creare - più che una rappresentazione tridimensionale - un modello informativo - dinamico, interdisciplinare, condiviso e in continua evoluzione - che contiene dati su geometria, materiali, struttura portante, caratteristiche termiche e prestazioni energetiche, impianti, costi, sicurezza, manutenzione, ciclo di vita, demolizione, dismissione.