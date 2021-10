Energia green, Teatek leader in Medio Oriente con gli impianti fotovoltaici

Felice Granisso, Ceo di Teatek, gruppo internazionale con base in Campania, attivo nei settori energia rinnovabile, automazione, macchine industriali, trattamento acque - e della controllata Tek Solar, è presente tra i cento social leaders Middle East 2021.

Il riconoscimento arriva da Solar Quarter, media di settore che, a livello globale, racconta il mercato del fotovoltaico.

«È una grande soddisfazione - dice Granisso - vedere premiato il lavoro di Teatek e, di conseguenza, il know how italiano che in Medio Oriente è alle prese con grandissime sfide industriali per la realizzazione di impianti fotovoltaici all’avanguardia e con capacità di produzione tra i più grandi al mondo».