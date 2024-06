Energia, Europgen: «Occorrono gruppi elettrogeni per la transizione energetica in Europa»

L’assemblea di Europgen, associazione delle aziende di Motori, Componenti e Gruppi Elettrogeni, si riunirà a Bruxelles il 6 e 7 giugno sotto la guida del suo presidente Marco Monsurrò, presidente, inoltre, dell’omologa associazione nazionale Generazione Distribuita di Confindustria Anima.

Entrambe le associazioni rappresentano una filiera con un fatturato aggregato di oltre 37 miliardi di euro. I rappresentanti dei maggiori player europei del settore, unico interlocutore ufficiale dell’Ue per le iniziative di legge che ricadranno poi sui regolamenti dei singoli Stati membri, stanno infatti lavorando ad una proposta per il Regolamento Tassonomia (Ue 2020/852 del Parlamento Europeo) inserite nel piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile: una strategia globale ambiziosa in materia di finanza sostenibile volta ariorientare i flussi di capitali per dare impulso ad una crescita sostenibile e inclusiva, attraverso la reportistica Esg.Ebbene, la circostanza di essere considerati “sostenibili” o meno, all’interno della Tassonomia europea, è di enorme rilevanzaper una industria.

«Alla generazione, da fonti rinnovabili, di energia elettrica è stato affidato il compito di decarbonizzare il mondo. – spiega Monsurrò – Così, sempre di più il vettore energetico elettricità attraversa le nostre case, le nostre fabbriche, le nostre strutture pubbliche. Tuttavia, il vettore elettricità ha il grande limite di essere “interrompibile”, mettendo a rischio le relative attività. Il gruppo elettrogeno è, di fatto, l’unico sistema che assicura la continuità elettrica, divenendo la tecnologia abilitante della stessa transizione energetica. In questa logica, Europgen chiederà all’Ue di rivedere le Tassonomie nell’ottica di consentire ai produttori di Gruppi Elettrogeni un rating migliore di quello attualmente previsto, in considerazione appunto del loro ruolo di supporto all’energia rinnovabile.»

«Alla vigilia delle Elezioni Europee – conclude il presidente Monsurrò – appare quantomai importante sottolineare come l’Ue non sia solo un luogo di politica ma rappresenti la nostra prima fonte normativa. L’impegno di Europgen è quello di tutelare l’industria dei Gruppi Elettrogeni, per evitare di subire passivamente le decisioni prese a livello europeo. È allarmante constatare la quasi totale assenza di rappresentanti dell'industria italiana nei processi decisionali che determineranno il futuro della nostra economia.»