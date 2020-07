Ctp, importante realtà italiana in Sud Italia attiva nel settore della produzione di conduttori elettrici isolati per trasformatori, motori e generatori e nella produzione di filo lega alluminio per saldatura ha scelto la controllata di Innovatec, Innovatec Power, come partner per il processo di accompagnamento strategico verso l'integrazione della sostenibilità nel proprio business. Lo rende noto Innovatec in una nota. In questo percorso virtuoso verso l'efficientamento energetico di Ctp, Innovatec Power installerà un impianto di fotovoltaico all'interno del sito produttivo di Avellino per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, idoneo a soddisfare i fabbisogni energetici dello stabilimento, massimizzando la resa economica dell'Impianto nel rispetto dei requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Energetici.



L'impianto che soddisferà il 23% della domanda di consumi di energia elettrica dell'azienda, sarà inoltre collegato alla rete elettrica nazionale per la cessione dell'energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno dello stabilimento. Il valore della commessa è pari a Euro 0,4 milioni. Si prevede di completare a realizzazione dell'impianto entro la fine del corrente anno. Grazie all'impianto saranno evitate circa 307 (CO2 tons/year) equivalenti a 55 ettari di foreste e alle emissioni corrispondenti al consumo di energia elettrica di 154 famiglie. Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di utilizzo del fotovoltaico ed evidenzia la capacità di Innovatec di poter personalizzare e ingegnerizzare i propri impianti tenendo sempre in considerazione gli obiettivi dei propri clienti.



«Il Fotovoltaico - dichiara l'ad di Innovatec Power Mario Gamberale - continua ad essere una delle tecnologie più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione Europei al 2050. CTP è un esempio di come le aziende possano dare un prezioso contributo al raggiungimento di questo traguardo, coniugando la diminuzione dell'impatto ambientale al miglioramento delle proprie performance economiche, grazie all'abbattimento dei costi dell'energia». «Consapevoli che è necessario intraprendere percorsi virtuosi per un domani migliore, la Ctp srl conferma la sua attenzione all' ambiente, convinti che si può fare attività d'impresa in maniera Ecosostenibile», commenta Angelo Petitto, amministratore delegato di Ctp. © RIPRODUZIONE RISERVATA