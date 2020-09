Città della Scienza lancia GPS, Giovani Programmatori e Sviluppatori, il progetto di formazione specialistica in ambito Ict dedicato ai giovani under 30.



Il progetto prevede due percorsi di formazione completamente gratuiti (finanziati con le risorse del Pon Iniziativa Occupazione Giovani) per la formazione di due dei profili professionali più richiesti nel mercato Ict: programmatore Java e Web Developer.



L’offerta formativa specialistica è rivolta ai giovani Neet che abbiano aderito al Programma Iniziativa Occupazione Giovani. I corsi, da 180 ore ciascuno, forniranno a 24 ragazzi la possibilità di ottenere una certificazione internazionale. Le lezioni si terranno al Centro di Alta Formazione di Città della Scienza in via Coroglio. Prevista anche la possibilità di formazione a distanza.



Per partecipare al progetto occorre possedere i requisiti specifici presenti nell’avviso e superare una selezione in ingresso. Ammessi giovani tra i 18 e i 29 anni, che al momento non lavorano, nè sono inseriti in regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione.



Il progetto prevede anche la possibilità per i giovani che parteciperanno con successo al corso ed acquisiranno le certificazioni di essere accompagnati all’inserimento lavorativo.

