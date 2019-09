Lunedì 23 Settembre 2019, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì 23 settembre si svolgerà all’Università di Napoli Federico II il convegno di Amgen Biotech Experience «The art of teaching to ignite the passion for science. Biotechnology at school with inquiry-based learning», dedicato all’innovazione dell’insegnamento delle scienze tramite il laboratorio in classe.Amgen Biotech Experience (ABE) è un programma internazionale di educazione scientifica che dà ai docenti la possibilità di sperimentare le biotecnologie in aula. Da tempo ABE rende possibile l’esecuzione di esperimenti a scuola, aiutando così gli studenti a comprendere meglio la scienza e la sua influenza nella vita quotidiana. L’iniziativa offre agli insegnanti formazione professionale, materiali didattici e attrezzature per la ricerca, con l’obiettivo di far appassionare i più giovani ai concetti e alle tecniche utilizzate dagli scienziati. Grazie alla collaborazione di istituti di ricerca e di formazione, ai nove Paesi che già partecipavano al programma ABE si sono aggiunti nel 2017 nove nuovi Stati fra cui l’Italia. Si stima che nel 2020 ABE avrà coinvolto circa 900mila studenti di scuole secondarie in 20 regioni del mondo.Organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) e con il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’incontro vede la partecipazione di personalità legate all’Ateneo partenopeo, alla Fondazione AMGEN Italia e al progetto ABE, insieme a ospiti internazionali provenienti da Stati Uniti, Francia e Israele. Tra i vari interventi, quello di Anna Pascucci, direttrice di ABE-Italy e presidente ANISN, che parlerà del programma ABE in Italia come sfida internazionale per l’innovazione dell’insegnamento delle biotecnologie a scuola e illustrerà il metodo inquiry-based learning, un approccio di comprensione dei fenomeni basato sull’indagine e sulla formulazione di domande. La seconda sessione, sempre dedicata al tema della scienza a scuola, prevede le testimonianze di insegnanti e studenti coinvolti in Italia nel programma ABE.Ben 825 gli studenti coinvolti in 21 scuole raggiunte dal programma, tra cui il Liceo Scientifico «Caro», Liceo Scientifico «Labriola» e liceo «Vittorini» di Napoli.