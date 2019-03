Lunedì 25 Marzo 2019, 16:10

Arrivano a Napoli le «Contemporanee», un progetto nato da poche ore e che già ci da appuntamento al 30 marzo a Napoli presso l'auditorium dell'Inaf a Capodimonte. L'appuntamento è fissato per le 10.30 per discutere del futuro delle donne in Italia e in Europa. «Le Contemporanee» è una start up sociale e digitale, nata da un'idea di Sarah De Pietro, Valeria Manieri e Cristina Sivieri Tagliabue, che ha come scopo quello di raccogliere profili, idee e proposte dell'universo femminile e non solo. Una nuova strada e un nuovo tempo on line e off line capace di incoraggiare e supportare un vero protagonismo al femminile, fatto di contenuti originali, proposte e vera condivisione.Tra gli obiettivi anche quello di redigere un Libro Bianco per l'empowerment femminile da proporre a partiti e istituzioni, in un modo innovativo, trasversale e inclusivo, mettendo a sistema tutte le intelligenze impegnate in politica, in azienda e operanti nel mondo della cultura e dell'accademia. Tra le altre donne hanno accettato di partecipare all'evento e al progetto ci sono Anna Maria Tarantola, già Presidente Rai, Marta Dassù, Aspen Institute,Emma Bonino, già Ministro degli Esteri, Senatrice della Repubblica, Beatrice Covassi, Capo della Commissione europea in Italia, Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera, Valeria Fedeli, già Ministro della pubblica istruzione, Senatrice della Repubblica, Gilda Sportiello, Deputata Movimento 5 Stelle, Rossella Muroni, Deputata Leu, Teresa Bellanova, Senatrice Partito Democratico, Marcella Marconi, Scienziata e Direttrice dell'Osservatorio Inaf Napoli.E ancora: Linda Laura Sabbadini, Statistica sociale Istat, editorialista de La Stampa, Magda Bianco, economista Banca d'Italia, Daniela Caglioti, Docente Università Federico II, Eva Giovannini, giornalista Rai, conduttrice Rai 2, Flavia Fratello, giornalista La 7, Flavia Perina, giornalista e opinionista, Melissa Panarello, scrittrice e autrice, Annalena Benini, giornalista de Il Foglio e scrittrice, Anna Masera, giornalista La Stampa, Maria Luisa Parmigiani, Gruppo Unipol, Direttrice Unipolis, Graziella Gavezotti, Presidente Edenred Italia & Ceo South Europe,Manuela Kron, Direttrice Corporate Affairs & Marketing Consumer Communication del Gruppo Nestlé in Italia, Veronica Diquattro, Executive Vice-President di Dazn, Anna Puccio, Direttrice Science Gallery Venice di Ca’Foscari, Rosanna Oliva, Rete per la Parità, Paola Di Nicola, Magistrata e autrice, Valentina Parenti, Gammadonna, Filomena Greco, imprenditrice, I Greco, Patrizia Di Dio, Confcommercio, Terziario Donna, Monica Buonanno, Assessore al lavoro al Comune di Napoli e Anna Paola Concia, già deputata e assessora al Comune di Firenze.Saranno presenti all'evento anche Mimmo Parisi, neo Presidente dell'Anpal, Luca Carabetta, Vice Presidente della Commissione attività produttive della Camera, il Deputato Alessandro Fusacchia, il Professore del Politecnico di Milano Fabio Pammolli, il Direttore di Wired Federico Ferrazza, Carlo Alberto Tenchini Sharp Italia e altri. Previsto anche un saluto del Primo Vice Presidente della Commissione europea Frans Timmermans e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Spadafora.