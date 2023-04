Nastartup all'Ospedale delle bambole con l'intelligenza artificiale e un'app antistupro

MultiVerso e MultiAccelerazione per NAStartUp, la palestra dell’innovazione rinnova ancora i suoi appuntamenti ibridi, con il digitale che si sposa con gli incontri fisici in luoghi caratteristici della città di Napoli.

Visita speciale e esclusiva alla scoperta del progetto presso l’Ospedale delle Bambole con Tiziana Grassi, museo e laboratorio artigianale che restaura giocattoli d'infanzia grazie presso Palazzo Marigiliano in via San Biagio Dei Librai, 39 alle 18:00.

«Ritorniamo a Palazzo Marigliano con questo appuntamento di StartupPlay. Riprendiamo il nostro viaggio in luoghi di grande storia e creatività con l’intento di contaminare tradizione e innovazione, che è da sempre una delle mission del nostro progetto» dice Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp che, inoltre, anticipa uno dei temi che lancerà come sfida ai partecipanti dell’appuntamento:

«Qui la creatività napoletana ha immaginato un ospedale della memoria, dell'infanzia e dei sogni. Dopo 10 anni di startup innovative in Italia: serve un ospedale per l'innovazione, per le imprese, per le startup, per l’economia?»

Chabot AI e tecnologie ad impatto ambientale

Come di consueto sono quattro le startup che raccontano le loro idee nelle interviste con l’acceleratrice e financial advisor, Brigida Ardolino.

In questo appuntamento a presentare il loro pitch davanti alla community di NAStartUp saranno ACQ Finance di Gabriele Kokoli da Vincenza, un ERP che aiuta le microimprese a gestire la propria attività finanziaria, diventando sostenibili: il sistema calcola l’impatto ambientale delle attività delle aziende e le aiuta a compensarlo con crediti di carbonio.

Roma è la città dove si origina Miomeal, il progetto di Marco Coscarella che punta a rivoluzionare la ristorazione aziendale, con soluzioni salutari. Sempre la salute è al centro del progetto di Maura Colaizzo da Napoli: si chiama HealthGenie ed è un chatbot, basato su intelligenza artificiale, che offre consigli su dieta e fitness attraverso Whatsapp, Messenger e Telegram.

Da San Giorgio a Cremano, infine, arriva la startup di Gianfranco Ascione, si chiama Synapses e ha lanciato Consex, un'app antistupro che attraverso un sistema di consenso e notifica certifica la volontà delle persone di avere un rapporto sessuale.

NAStartUp è un acceleratore dell’ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni detiene il premio come miglior Challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio UBI Global che raggruppa 1400 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa. Il progetto è ideato e sviluppato dal founder e director, Antonio Prigiobbo, innovation Designer.