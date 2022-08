“Corporate Heritage awards”: aperte le iscrizioni al premio aziendale

Corporate Heritage awards, giunto alla seconda edizione, apre ufficilmente le iscrizioni al premio storico imprendittoriale italiano. L’obiettivo del premio è di portare alla ribalta storie e vicende delle imprese cui è legato lo sviluppo del nostro paese, e di raccontarle per contribuire ad alimentare e sviluppare la cultura imprenditoriale poiché: «La difficoltà non sta nel raccontare una storia, ma nel lasciarne traccia» come sintetizzato nel claim scelto per l’iniziativa.

APPROFONDIMENTI IL FISCO Pensioni, aumenti non per tutti: c'è un tetto. Il taglio... L'ECONOMIA Sud, famiglie equilibriste per resistere al carovita e alla crisi IL FISCO Assegno unico universale a oltre 5 milioni di famiglie. In 4 mesi...

La partecipazione al premio è gratuita ed è riservata alle imprese che abbiano maturato almeno 50 anni di attività, realizzando investimenti ed iniziative per preservare e comunicare il proprio patrimonio storico e culturale. Tra i promotori del premio la prof. Mariarosaria Napolitano, docente di marketing e management internazionale all’università Parthenope e la dott.ssa Giusy Mignone, amministratore della spin-off. Le imprese che parteciperanno saranno valutate da un comitato scientifico composto da esperti del mondo accademico, della comunicazione e da esponenti delle imprese storiche del nostro paese.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 31 agosto 2022. La premiazione avrà luogo a Roma, durante la settimana di “cultura d’impresa" che si tiene ogni anno nel mese di novembre nella capitale.