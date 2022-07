Citel Group diventa Fiven: design, tecnologia e human touch

Dopo oltre 20 anni di successi, “Citel Group” innovation company di origine partenopea che sviluppa servizi e soluzioni per la trasformazione digitale di medie e grandi aziende, accresce il suo perimetro e diventa Fiven. Crasi di “future” e “driven”, il nuovo marchio Fiven sottolinea la vocazione della società all’innovazione. Tra le prime a riconoscere le potenzialità della tecnologia per abilitare la trasformazione del business delle aziende e a sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale, negli ultimi anni la società è cresciuta non solo per le vie organiche ma anche attraverso acquisizioni strategiche che le hanno permesso di ampliare e integrare la propria offerta. Nata nel 2000 con una forte specializzazione nel mondo Telco & Utility, Citel Group ha infatti progressivamente esteso il proprio raggio d’azione con un’offerta integrata dalla consulenza strategica, al design, allo sviluppo di soluzioni digitali fino al testing e collaudo che ha portato l’azienda a diventare un punto di riferimento del mercato Itc italiano e internazionale allargando la propria base clienti verso le più importanti realtà industriali italiane.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Oltre mille nuovi assunti all’Agenzia delle Dogane. Minenna:... I DATI Barbuti, il brand salernitano made in Italy in crescita del 152% L'ANNUNCIO Inps, tregua estiva: dal 25 luglio a fine agosto stop notifiche e...

Fiven vuole essere il punto di incontro fra le tre anime dell’Innovation company ovvero design, technology, human touch e valorizzare l’espansione e la nuova identità dell’azienda dopo l’acquisizione a luglio 2021 di “Competence&digital”, boutique in ambito design management con sede a Milano specializzata nell’experience e strategy design, seguita lo scorso aprile da quella di “Allos”, società di consulenza internazionale in ambito Hr pioniera nella realizzazione di soluzioni digitali per le risorse umane. Il nuovo brand, vuole trasferire i valori dell’inclusività e della coesione in tutte le aree di business. «Abbiamo una nuova identità, ma valori ed esperienza rimangono sempre più al servizio dei nostri clienti e dei colleghi – commenta Valerio D’Angelo, Ceo di Fiven – Negli ultimi anni siamo cambiati molto e velocemente e avevamo bisogno di un nuovo brand che rappresentasse meglio il nostro nuovo posizionamento, elemento fondamentale per essere attrattivi per i giovani talenti per i quali noi rappresentiamo un’opportunità, e che fosse un unico punto di riferimento per tutti i nostri professionisti». Attualmente Fiven conta su una struttura di oltre 400 professionisti in 8 sedi nel mondo, di cui 5 in Italia, e punta a 30 mln di fatturato per il 2022 divise tra 5 macrocategorie di servizi digitali: Fiven flow, Fiven genius, Fiven bit, Fiven touch e Fiven bravo.