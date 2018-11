Mercoledì 7 Novembre 2018, 12:00

Cisco a Napoli non è solo il Digital Trasformation Lab di San Giovanni a Teduccio. La multinazionale americana, leader mondiale nei settori di networking e It, ha deciso di investire a Napoli alla ricerca del talento, perché è questa la chiave del successo. Un talento che non è da cercare solo all'Università, ma anche nelle startup, nella pubblica amministrazione, a scuola e persino in carcere. Così ha aperto Academy nell'Istituto tecnico Galileo Ferraris di Scampia e nel carcere di Secondigliano e avviato una serie di progetti da sviluppare con realtà locali come L'Eav o Penelope, azienda napoletana. E i risultati sono sorprendenti.«Trova il tuo talento. E poi trova il tuo equilibrio». C'è scritto così su un cartello sul muro del Digital Trasformation Lab di Cisco a San Giovanni. Lo hanno sperimentato i detenuti del carcere di Secondigliano che dall'anno scorso frequentano l'Academy di Cisco all'interno del penitenziario. «Nessuno avrebbe mai scommesso sulla buona riuscita di un'iniziativa del genere - spiega Lorenzo Lento della Cooperativa L'Universo Sociale di Milano, promotore dell'iniziativa - e invece abbiamo messo su una classe di 20 persone. Nove di loro hanno ottenuto la certificazione di Cisco dopo aver sostenuto difficili esami anche in inglese». Per un anno, una volta a settimana, Lento ha portato a Secondigliano computers e un Firewall portatile con scheda 4G per consentire ai partecipanti di connettersi alla pagina di Cisco. «I detenuti hanno seguito le mie lezioni studiando su testi tradotti per la prima volta in italiano racconta poi hanno avuto libero accesso alla sala dove studiare per gli esami. Alcuni di loro non avevano mai acceso un PC o avevano a stento la terza media eppure ce l'hanno fatta. Il corso è piaciuto talmente tanto che qualcuno lo ha concluso agli arresti domiciliari sotto il mio controllo via Skype». Un'occasione di riscatto e per reinventarsi nel modo fuori dal carcere che ha portato grandi benefici.La prima Academy aperta da Cisco in una scuola si trova a Scampia, all'Istituto Tecnico Galileo Ferraris. A pochi passi dalle Vele si studia programmazione, si realizzano reti informatiche in orario scolastico ed extracurriculare da ben 10 anni, molto prima che Cisco arrivasse all'Università. «Svolgiamo prima la formazione con i docenti spiega Alfredo Fiore, energico dirigente dell'Istituto e poi con i ragazzi facciamo attività di base e avanzata. Tutto questo nasce molto prima dell'alternanza scuola lavoro. I ragazzi sono molto presi, per loro è un buon motivo per rimanere in classe facendo cose divertenti e interessanti». Il dirigente racconta che qualche anno fa un ragazzo con bisogni educativi speciali ha partecipato al corso ed è riuscito a conseguire anche l'attestato. «È stato un successo dice abbiamo realizzato il fare per sapere». Quando Chuck Robbins è venuto a Napoli per lanciare il Lab di San Giovanni ha fatto prima visita al Ferraris.Il primo progetto su cui si sta già lavorando nel Digital Trasformation Lab di San Giovanni è in partenariato con l'Eav. Si tratta di una sperimentazione sui treni e nelle stazioni per aumentare la connettività tramite Wi-Fi e connessioni ultraveloci. Un investimento di Cisco che per Eav è a costo zero. «Su una piccola tratta stiamo già sperimentando dice Umberto De Gregorio È importante che ci sia connessione tra treno e mondo esterno anche laddove è più difficile averla. Qualche sera fa, per esempio, abbiamo effettuato un intervento in prossimità della galleria di San Giorgio a Cremano. Grazie alle reti di Cisco siamo riusciti a risolvere il problema più velocemente»..Come aiutare l'agroalimentare in Campania attraverso la blockchain? Ci ha pensato Cisco insieme a Penelope, azienda locale a partire dal 2011, quando ancora era una startup. «Insieme con loro è nata la piattaforma Safety4Food spiegano da Cisco - per la tracciabilità nella filiera agroalimentare che abbiamo portato su palcoscenici globali, per esempio all' Expo con Barilla. Poi è diventato la base per il sistema Dioniso che Valoritalia applica per la certificazione dei vini».