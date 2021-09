Città della Scienza: un roadshow per startup e piccole e medie imprese per puntare al mercato cinese

Al via la call rivolta a start-up, spin-off e piccole e medie imprese campane per partecipare all’Innovative Entrepreneurship Roadshow, iniziativa digitale che offrirà alle 5 aziende selezionate, che puntano ad avviare un’azione di internazionalizzazione del loro progetto imprenditoriale, un percorso mirato di pre-assessment del business realizzato con il supporto di esperti del settore e specialisti cinesi.

L’evento si svolgerà on line il 20 ottobre e si articolerà in una intervista in cui ciascuna azienda presenterà il proprio progetto al Mentoring committee, composto da esperti di business development, financing emarket strategy, che offrirà indicazioni su percorsi di investimento e accesso al mercato cinese.

Specularmente, all’interno dell’Innovative Entrepreneurship Roadshow un pool di esperti italiani valuterà 5 progetti cinesi.

Il roadshow si inserisce nell’ambito della XVI edizione del Sino Italian Exchange Event-Siee, l’evento annuale che la Regione Campania, in collaborazione con la Beijing Association for Science and Technology (BAST), dedica all’internazionalizzazione dei sistemi regionali di ricerca ed impresa per la costruzione di partenariati scientifici, tecnologici e commerciali tra Napoli e Pechino.

Al centro della nuova edizione, che vedrà ancora una volta protagonista l’intero ecosistema campano della ricerca e dell’innovazione, ci saranno i temi legati alla transizione digitale e alla sostenibilità ambientale.

La scadenza per presentare le proposte è il prossimo 30 settembre, ore 12.

Per partecipare è necessario compilare il form online aperto sul sito dell’evento: www.cittadellascienza-cina.it/sino-italian-exchange-event/.