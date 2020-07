L'evoluzione nel mondo del lavoro post Covid 19, i nuovi sbocchi occupazionali creati dalla pandemia, le figure professionali più richieste dall'emergenza coronavirus: saranno questi i temi affrontati durante l'evento Una birra con, in programma mercoledì 15 luglio a partire dalle 21 sulla Terrazza del Piano Nobile di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.



A discutere delle nuove forme di business ai tempi del coronavirus ci saranno tre esperti di rilievo: Antonio Pescapè, Full Professor at the Department of Electrical Engineering and Information Technology of the University of Napoli Federico II e direttore scientifico della Digita Academy di Napoli, Andrea Iovene, Responsabile Job Placement IPE Business School di Napoli e Vincenzo Esposito, Marketing Department di Microsoft.



Come cambia il mondo del lavoro post Covid-19? È prevista la nascita di nuove figure professionali? Quali sfide attendono le aziende di oggi e di domani? E come affrontare il social detox?



Il dibattito, in conformità con le direttive anti Covid-19, sarà a numero chiuso, previa iscrizione obbligatoria. Partner dell’evento sono GMA – Distribuzione, leader campano in distribuzione prodotti food & beverage e Cocò Management, Agenzia di comunicazione ed influencer marketing.



L'evento è promosso da Citizens, una community di imprenditori, giovani professionisti, studenti ed operai under 35 che vedono nel networking, nell'innovazione, nella digitalizzazione e nella cultura i fari della speranza per generare benessere per la società. «Vogliamo contribuire a creare un mondo fatto di qualità e non di quantità, sostenibile per la nostra generazione e per quelle che lo abiteranno, che trattenga i cervelli nei propri paesi, non costringendo giovani ad emigrare per la speranza di un futuro dignitoso». © RIPRODUZIONE RISERVATA