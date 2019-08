Sarà il 20 novembre 2019 l'ultimo giorno per studenti, professionisti e startup per partecipare a PREV/isioni - Boviar Awards, il concorso organizzato da Boviar, di diagnostica, monitoraggio e prevenzione nel campo dell'ingegneria civile, geotecnica e ambientale. La prima edizione del concorso ha come scopo quello di far partecipare i migliori talenti italiani che lavorano o che vorrebbero lavorare, nel caso degli studenti, nel mondo della sicurezza urbana, dando la possibilità, anche per i non addetti ai lavori, di testare l'ingegno e il talento dell'attuale e delle future generazioni di professionisti. La partecipazione al concorso è gratuita e il vincitore riceverà un premio di 10mila euro.



Non si tratta, però, dell'unico riconoscimento: per gli studenti che parteciperanno, il migliore vincerà una borsa di studio del valore di 3mila euro mentre la startup che avrà inviato il progetto più innovativo, avrà la possibilità di lavorare con l'acceleratore di startup Campania New Steel, partner del concorso, con un budget di 5mila euro. La giuria è presieduta da esperti dell'ingegneria italiana: il rettore dell'università di Napoli Federico II Manfredi Gaetano, Gian Michele Calvi, fondatore e direttore della Fondazione Eucentre, fondatore dell'UME (School of Understanding and Managing Extremes) e membro del consiglio di amministrazione della fondazione GEM (Global Earthquake Model) e infine Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. E il 30 dicembre la giuria si riunirà proprio Napoli per decretare i vincitori del concorso, un «progetto ambizioso e di nicchia che mira non solo a far conoscere i talenti italiani ma anche a dare luce ad una materia, quella dell'Ingegneria Civile, che è sempre più importante nella costruzione delle nostre città».

Lunedì 26 Agosto 2019, 16:07

