Lunedì 15 Luglio 2019, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

540 imprese profilate, 300 b2b. Connext Napoli bis, quella che avrebbe dovuto essere la coda dell’importante iniziativa promossa da Unione Industriali Napoli lo scorso 4 giugno in occasione dell’Assemblea Pubblica dell’Associazione alla Mostra d’Oltremare, ottiene un successo ancora più clamoroso.L’interesse manifestato dalle imprese ha indotto l’Unione Industriali a promuovere presso la propria sede di Palazzo Partanna (piazza dei Martiri 58, Napoli) una nuova occasione di partenariato industriale a livello territoriale nelle giornate di domani, martedì 16, e dopodomani, mercoledì 17 luglio (ore 10.00-13.00 – 15.00-18.00).L’esito è stato più che lusinghiero: le richieste delle imprese, associate e non associate all’Unione Industriali, sono state tali e tante da consentire di definire un numero di b2b quasi triplo rispetto a quello di 120, già molto significativo, registratosi il 4 giugno alla Mostra.Tutto è pronto quindi per la due giorni nel Salone D’Amato di Palazzo Partanna.Connext Napoli è un network digitale che mette in contatto le imprese attraverso la piattaforma di Marketplace online. Un luogo virtuale di scambio e di business, una vetrina permanente dove le imprese possono interagire tra loro, creare le agende B2B, programmare incontri per consolidare i legami tra piccole, medie e grandi realtà imprenditoriali del territorio, provenienti dai più diversi settori della manifattura e dei servizi.