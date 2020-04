LEGGI ANCHE

Per rientrare nel mondo si farà l’upgrade personale e digitale.. Per avviare la fase 2 post Covid19 e permettere di semplificare le procedure di autocertificazione con moduli aggiornati in chiave green e quindi senza sprecare carta un giovane team di sviluppo partenopeo composto da ex studenti dell' Apple Developer Academy di Napoli () ha realizzato una app gratuita chiamata, grazie al proprio smartphone in pochi semplici passi e successivamente generare i corrispettivi PDF permettendo in questo modo di condividere le autocertificazioni che saranno protette grazie all’autenticazione biometrica come il FaceID o il TouchID.Il team di sviluppo ha voluto percorrere il difficile sentiero dell'approvazione dell'App Store pubblicando l’app a inizio marzo per poter mettere a disposizione il proprio talento alla comunità che sta vivendo questi difficili e drammatici momenti. iCertificato è disponibile in modo del tutto gratuito sullo store cliccando qui