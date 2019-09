Sabato 21 Settembre 2019, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È aperto il bando per partecipare al terzo anno accademico della Digita Academy, l’Academy completamente gratuita per i partecipanti realizzata dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con la multinazionale Deloitte Digital che intende formare professionisti della trasformazione digitale.Il terzo anno accademico avrà inizio il 21 ottobre 2019 presso le aule della Digita Academy all’interno del complesso universitario di San Giovanni a Teduccio di Napoli e avrà ad oggetto lo studio delle tecnologie principali alla base della Digital Transformation (Blockchain, Intelligenza Artificiale, Virtual Prototyping, Cloud Computing, Big Data & Analyitics, etc) e del loro impatto sui processi e sulla produzione di beni e servizi.Durante le prime due edizioni più di 150 giovani provenienti da tutto il territorio nazionale sono stati formati sui temi della Trasformazione Digitale in collaborazione con circa 100 aziende: più del 90% dei partecipanti ha ricevuto offerte di lavoro dal partner Deloitte Digital e dalle altre aziende che hanno partecipato alle attività dell’Academy.La Digita Academy prevede un periodo di studio in aula, con un corpo docente costituito da docenti universitari e manager di Deloitte, ed una successiva fase di project work in collaborazione con Deloitte Digital e le aziende partner.La partecipazione è a numero chiuso, saranno selezionati 50 studenti in possesso (almeno) di laurea per i quali il percorso sarà completamente gratuito.Le domande di partecipazione per la partecipazione all’anno accademico 2019/2020 possono essere inviate fino al 3 ottobre 2019, il bando e la form di selezione sono disponibili QUI