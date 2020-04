Tre studenti della Digita Academy dell’Università di Napoli Federico II, guidata dal direttore Antonio Pescapè, hanno sviluppato Taidana, una applicazione gratuita per garantire anche ai piccoli esercenti di poter vendere online. Piccoli esercenti che sono tra quelli che non hanno una esposizione e una esperienza digitale adeguata. Il servizio, ideato da Mario Caggiano, Nello Borrelli e Carmine Basilicata tre studenti del terzo anno accademico della Digita Academy, è stato creato principalmente per le piccole attività commerciali che non dispongono di servizi di vendita online e che sono tra quelle che risentono maggiormente della crisi economica conseguente al Covid-19.



L’attività commerciale che vuole utilizzare la piattaforma Taidana, si dove collegare al sito taidana.altervista.org, scegliere la sezione “Diventa Nostro Partner”, compilare i campi con tutte le informazioni richieste e premere “Invia Ordine”. A quel punto riceve in automatico una mail sulla propria casella di posta elettronica attraverso la quale verrà avvisata che la richiesta è stata ricevuta dal team Taidana ed è in fase di valutazione. Nella stessa mail sarà anche invitata ad inviare un proprio inventario in formato pdf (quello che vuole vendere tramite la piattaforma), da pubblicare sul sito Taidana. Una volta valutata la richiesta e ricevuto l’inventario il team Taidana procede alla creazione di un canale Telegram dedicato (piattaforma di chat simile a Whatsapp), in cui il negoziante riceverà automaticamente gli ordini; sarà compito del negoziante prenderli in carico e soddisfarli secondo le richieste del cliente (consegna a domicilio o ritiro presso l’esercizio commerciale). Il cliente che decide di usufruire della piattaforma, si collega al sito taidana.altervista.org, cerca l’attività di proprio interesse, ne consulta il volantino nella rispettiva sezione “Inventario” per vedere quali prodotti sono presenti sulla vetrina online. Scelti i prodotti clicca, sempre dalla pagina principale del sito Taidana, sul pulsante “Effettua Ordine”, compila tutti i campi richiesti ed elenca la sua lista della spesa nel carrello, inoltre tra i vari campi potrà selezionare la modalità di ritiro (Domicilio o Ritiro a negozio). Dopo aver premuto sul bottone “Invia Ordine”, la richiesta da lui effettuata arriva in modo automatico sul canale Telegram (sullo smartphone quindi) dell’azienda da lui scelta. Successivamente nel caso in cui il cliente abbia selezionato l’opzione “Ritiro al negozio”, si recherà presso l’attività commerciale da lui scelta, nell’orario indicato nella form al fine di ritirare l’ordine effettuato online. Altrimenti, nel caso abbia scelto la consegna a domicilio dovrà solo attendere l’arrivo della consegna nell’orario indicato nella form e pagherà ad avvenuta consegna.



«Immediatamente dopo il lockdown dei primi di marzo - dice il direttore Pescapè - abbiamo discusso e valutato in riunioni telematiche numerosi servizi che potevano essere utili sia nella fase 1 sia nella fase 2 e che i ragazzi in modo assolutamente volontario hanno proposto. A valle della discussione i ragazzi si sono suddivisi in gruppo e, sebbene a distanza, hanno sviluppato diversi servizi messi a disposizione gratuitamente. Tra questi c’è Taidana che usa strumenti esistenti come Telegram e quindi facilmente utilizzabili da un commerciante che possegga solo uno smartphone, che è l’unica cosa richiesta dal servizio. Io credo che sia un gran bel messaggio che i nostri giovani hanno dato al territorio ed un contributo semplice ma importante per le aziende e le persone». © RIPRODUZIONE RISERVATA