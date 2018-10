Venerdì 19 Ottobre 2018, 18:21

Trenta giovani laureati a confronto con personalità di spicco del mondo dell’impresa e della cultura digitale. È il career workshop ideato dal Centro Federica Web Learning dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per discutere sulle trasformazioni dell’alta formazione nell’era digitale. Tre sono le giornate di brainstorming. Ieri il taglio del nastro. Si tratta di un’opportunità di crescita professionale riservata a giovani selezionati in tutta Italia, che contribuirà a qualificare il loro profilo professionale. Ad aprire i lavori Mauro Calise, Direttore del Centro Federica Weblearning. A seguire gli interventi di Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato, Accenture Italia, Mauro Ghilardi, Former Chro, Ferrovie dello Stato Italiane, Angelo Mazzetti, Public Policy Associate Manager, Facebook Italia, Andrea Renda, Google Chair for Digital Innovation, College of Europe, Bruges.«Durante l'evento i giovani presentano progetti individuali confrontandosi con lo staff di Federica, oltre ad esperti del mondo digitale e culturale» afferma il direttore Mauro Calise.In programma anche Factory Workshops su aree strategiche, dal Weblearning, per indagare le nuove professioni e gli scenari futuri, all’analisi di User interface e interaction design, ai Big data e Learning Analytics, all’Impresa 4.0 e ai Digital skills.