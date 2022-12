Databooz Italia, DigitalPlatforms rileva il 75%

DigitalPlatforms, gruppo italiano che opera nel settore dell'Internet of Things, Cyber, Ict ed intelligenza artificiale, annuncia che la società controllata System Management ha il 75% dell'azienda Databooz Italia, con sede a Napoli. Con questa acquisizione System Management, che nel gruppo DigitalPlatforms cura lo sviluppo delle componenti software e le integrazioni con i sistemi informativi, consolida la sua presenza sul mercato per le soluzioni di Business Intelligence.

Databooz Italia, con un fatturato annuo di €2.500.000 ed un organigramma che conta circa 40 risorse, è una società con competenze verticali a supporto dei processi e dei metodi per raccogliere, memorizzare ed analizzare i dati tratti da sistemi tecnologici e gestionali aziendali con l'obiettivo di monitorarne le attività, prevederne gli sviluppi e migliorarne le prestazioni. Grazie all’acquisizione di questa azienda, System Management e DigitalPlatforms consolidano ulteriormente la propria presenza su Napoli costituendo, anche per dimensioni, un polo di competenza IT che potrà fornire soluzioni integrate ai clienti dei settori energy, utilities e trasporti. In questo ambito la trasformazione digitale dei servizi richiede sempre di più soggetti in grado di assicurare la copertura completa delle esigenze, partendo dalle necessità di apparati fino all’analisi intelligente dei dati.

Claudio Contini, Amministratore Delegato di DigitalPlatforms, ha dichiarato: «Anche quest’ultima acquisizione di DataBooz Italia conferma il costante impegno del Gruppo Dp a fornire soluzioni e servizi IoT e Digitali sicuri e controllati ai gestori delle infrastrutture critiche del nostro Paese». Databooz Italia è una società Ict innovativa con sede a Napoli che ha sviluppato competenze per la Business Intelligence, le Tecnologie semantiche, i Big Data e l’Iot. Ha un suo centro di ricerche che collabora costantemente con le Università della Campania e con i centri di ricerca di primarie aziende italiane.