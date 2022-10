Drone Inspection Service: «Così siamo rimasti al Sud»

«Ero rassegnato all'idea di andare a lavorare all'estero, dopo la laurea. Lo davo per scontato, mentre i miei colleghi erano animati da uno spirito di ribellione. Poi quattro anni fa, grazie ai droni, è cambiato tutto».

Francesco Rusciano è uno dei tre giovani ingegneri che hanno dato vita alla Drone Inspection Service, una start up con sede a Marano. Un team che nel 2018 ha potuto realizzare un progetto senza eguali in Italia, basato sull'utilizzo di droni di ultima generazione per ispezionare impianti energetici, complessi industriali, infrastrutture, edifici. L'idea era ambiziosa ma le possibilità di tradurla in realtà sembravano poche. «Abbiamo redatto il business plan - spiega Rusciano - e poi presentato il progetto a Invitalia. Eravamo preparati al peggio. In questi casi, i tempi per l'approvazione sono sempre molto lunghi. Invece, nel giro di tre mesi, abbiamo ottenuto il finanziamento con Resto al Sud». Il finanziamento di 147mila euro - cui si sono aggiunti altri 30mila successivamente ricevuti grazie al Decreto Rilancio - ha spianato la strada ai tre ingegneri, che costituirono l'azienda con un ufficio a Marano. «Oggi lavoriamo in tutta Italia e abbiamo assunto altre due persone a tempo indeterminato. Abbiamo utilizzato il finanziamento statale per partire da zero. Ci abbiamo messo solo le idee e il lavoro. Fino a poco tempo prima, pensavamo di allontanarci per lavorare. Il nostro Paese non offre prospettive ai giovani specializzati. Invece, in modo del tutto naturale, mi sono ritrovato a lavorare nella zona dove vivo, a Marano, su un progetto che mi piace, con algoritmi di intelligenza artificiale». Il lavoro in team è l'ideale per Francesco Rusciano, Francesco Chiappetta e Roberto Granato, tutti 28enni, compagni di liceo e poi di università alla Federico II, dove Rusciano ha conseguito la laurea e il dottorato in Ingegneria chimica. Mentre i suoi colleghi sono laureandi in Ingegneria Navale.

L'idea di utilizzare i droni nell'ambito tecnico-industriale ha avuto successo. «Fino a quel momento, in Italia, nessuno ci aveva mai pensato. Siamo tutti piloti di droni e una società di questo tipo è molto innovativa. Ci occupiamo di ispezioni ad impianti industriali tramite sistemi a pilotaggio remoto, i cosiddetti droni. Gli impianti possono essere di vari tipi, in particolare quelli per le energie rinnovabili. Aiutiamo i proprietari degli impianti di produzione a monitorare lo stato di salute dell'impianto stesso». Il settore delle energie rinnovabili è quello che richiede il maggior numero di interventi della Drone Inspection service. Se c'è necessità di monitorare l'efficienza di un impianto eolico o fotovoltaico, la società napoletana invia i propri droni con termocamere ad alta risoluzione, raccogliendo ed elaborando i dati che consentono agli impianti di mantenere il massimo rendimento. «Utilizziamo i droni - sottolinea l'ingegnere, oggi amministratore della società - perché sono capaci di rilevare dei dati che permettono di velocizzare gli impianti e rendono molto più sicure le procedure. Immaginiamo un intervento da realizzare a una certa altezza, sulla sommità di un impianto. Con un drone diventa un intervento sicuro, e nello stesso tempo diminuiscono i costi. Tutto diventa più semplice. Con i droni, si capiscono molte cose che non si riuscirebbe a vedere altrimenti». Oggi Drone Inspection Service è un'azienda leader in Italia per l'utilizzo dell'analisi termografica applicata al settore fotovoltaico. La start up collabora con alcuni dei principali gestori di campi fotovoltaici in Europa. La società opera anche nel settore dell'Ingegneria civile e nel settore marittimo per l'impiego dei droni nelle ispezioni navali. Il volo dei droni viene richiesto spesso anche dagli studi di ingegneria per effettuare i rilievi necessari alla progettazione di fabbricati, fognature, strade. Un esempio è il rilievo topografico per il progetto del depuratore del fiume Sarno. In altri casi, gli interventi della start up servono ad analizzare la dispersione termica degli edifici, per aumentare l'efficienza energetica. «Possiamo operare - aggiunge Rusciano - anche all'esterno dei condomini. Ci è capitato di aiutarli nel monitoraggio delle dispersioni energetiche. Un intervento necessario per poterle poi ridurre, attraverso un cappotto termico. Anche se siamo una piccola impresa, cerchiamo sempre di individuare nuovi campi adatti alla nostra tecnologia. Ad esempio, usare i droni per applicare vernici e altre sostanze spray in ambienti in cui non è sicuro accedere di persona».