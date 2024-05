Napoli, Fdirect celebra un anno: i successi al Cosmofarma 2024

Fdirect, la piattaforma digitale che consente di instaurare una relazione commerciale personalizzata tra i players del mercato farmaceutico, il 25 aprile scorso ha celebrato il suo primo anno di attività al Cosmofarma 2024. Una data che segna un traguardo importante ricco di grandi successi: In soli dodici mesi ha raggiunto obiettivi significativi, diventando un potenziale punto di riferimento nel settore farmaceutico. Il team di Fdirect è cresciuto da 3 a 20 collaboratori, un gruppo unito e focalizzato, che ha lavorato intensamente allo sviluppo e all'integrazione della funzione presentata con successo al Cosmofarma 2024 “Sentinella dello stock”, in cui l’intelligenza artificiale analizza i dati di vendita delle farmacie partner, li elabora ed effettua previsioni sulle vendite future delle referenze trattate al fine di ottimizzare i propri stock di magazzino.

Fdirect ha dimostrato in questo anno la propria capacità di attrarre la fiducia dagli investitori: la piattaforma è già stata scelta da circa 600 farmacie, da una ventina di piccole e medie industrie del settore degli integratori e ha suscitato l'interesse di aziende leader come Alfasigma che ha integrato la piattaforma nei propri modelli di go-to-market, consolidando la sua posizione nel mercato.

Durante la tavola rotonda “AI e Cyber security nel Settore Farmaceutico: Innovazione e Sicurezza”, tenutasi allo stand Fdirect al Cosmofarma, Adelaide Raia, GM di Alfasigma, ha sottolineato l'importanza di sperimentare e implementare tecnologie come Fdirect: «Soluzioni come Fdirect garantiscono una continuità di stock anche nei casi in cui non è possibile raggiungere tempestivamente le farmacie, rendendo la gestione del listino aziendale più efficiente.

Fdirect potrebbe diventare un valido strumento anche per la formazione dei farmacisti, offrendo accesso in tempo reale a informazioni dettagliate sui prodotti per consentire loro di fornire consulenza mirata ai consumatori. L’AI non solo automatizza processi, ma rivoluziona l'interazione cliente-farmacia, riducendo tempi delle operations e aumentando l’efficienza in farmacia».

Il dibattito, moderato dalla Prof.ssa Erika Mallarini, ha visto la partecipazione di figure autorevoli come: Enrico Fazio, portfolio planning & management officer CY4G e Giovanni Fruscio, head of AI, Skienda e importanti rappresentanti del settore, tra cui Adelaide Raia, general manager, Alfasigma e Alessandro Bruschi, direttore generale, SOFAD.

Insieme hanno esplorato il tema dell'innovazione, con un'attenzione particolare all'Intelligenza Artificiale (AI) e alla Cybersecurity: dai vantaggi in termini di efficienza e efficacia dell’AI alla sicurezza dei dati nell'era digitale, fino ai rischi legati alla tecnologia e l'importanza di proteggere i database da probabili attacchi.

«Fdirect ha risposto a queste sfide investendo in strutture e servizi di alto livello per garantire la sicurezza dei dati, con un'intelligenza artificiale in grado di rilevare comportamenti anomali e mantenere la continuità operativa. La piattaforma, digitale, veloce e sicura, supporta i farmacisti nei processi decisionali, mantenendo al tempo stesso la sicurezza e la riservatezza dei dati. Fdirect guarda con fiducia al futuro, continuando a innovare e a fornire soluzioni all'avanguardia per il settore farmaceutico, in un costante impegno per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle farmacie».

Afferma Marco Di Tonto, co-founder insieme a Stefano Beltrame della start-up Ftnet, proprietaria della piattaforma.