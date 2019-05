Napoli: polo universitario San Giovanni, premio best practice dall'Europa

Domenica 5 Maggio 2019, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione Campania con il progetto del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio della Federico II diviene best practice per l'uso dei Fondi europei e viene premiata dall'Ue con il lancio di una nuova campagna di comunicazione.L'appuntamento è fissato per domani, lunedì 6 maggio dalle 9,30 presso il complesso universitario Federiciano di San Giovanni a Teduccio, in corso Protopisani n. 70, dove prenderà il via «Europe in my region - l’Europa nella mia regione» #EUinmyRegion, iniziativa dedicata alle migliori buone pratiche di utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (in sigla Fesr).Al centro della campagna di comunicazione ci sarà dunque il Campus universitario - al cui sviluppo il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e Ordinario della Federico II, Edoardo Cosenza, è stato delegato dal Rettore Gaetano Manfredi - riconosciuto da Bruxelles come uno dei migliori interventi di rigenerazione urbana realizzati grazie all’intervento integrato di Regione Campania e Unione Europea. Alle ore 9:30 inizierà la visita alla struttura e al cantiere mentre alle 10:30 verrà inaugurato un totem multimediale interattivo che sino al 5 giugnopermetterà l'interazione con la Commissione Europea.A seguire si terrà un primo bilancio sociale dell'intervento di recupero dell’area ex Cirio - che il Presidente degli ingegneri Cosenza ha già più volte definito un esempio concreto e operativo del modello smart city - a cui prenderanno parte rappresentanti della Regione Campania, della Federico II, della Commissione Europea, oltre che dell’hub tecnologico tra cui Apple Developer Academy Napoli (di cui è responsabile scientifico il Professor Giorgio Ventre), Eni, Tim, Cisco e dell’incubare d’imprese Campania New Steel.