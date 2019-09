Maratea Heroes, la Federico II al festival dell'Innovazione

Giovedì 19 Settembre 2019, 18:54

Innovazione e Impresa, un binomio sempre più forte che attraversa lo spazio e il tempo. Per discutere le sfide e le opportunità offerte dalle Digital & Cognitive Technologies, l’Università degli Studi di Napoli Federico II è presente al Maratea Heroes.Il festival Euromediterraneo dell’Innovazione si tiene a Maratea dal 19 al 21 settembre 2019 e vede la presenza di leader d’impresa, business angel, investitori, startup, creativi e policy maker.Diverse le sessions a cui docenti, ricercatori e dottorandi della Federico II parteciperanno con storie di ricerca e formazione in una prospettiva interdisciplinare volta all’inclusività, all’apertura e con una forte propensione al futuro. Tema centrale è la digital transformation, nel suo impatto sulla creazione di valore nei mercati e nei contesti sociali. Se ne parlerà nella session “Tecnologie cognitive, social robots, and digital transformation. Where we are ... and what future!” (https://www.goheroes.it/it/programma/71-tecnologie-cognitive-social-robots-and-digital-transformation-where-we-are-and-what-future) organizzata dai professori Cristina Mele (Service Innovation) e da Antonio Pescapè, (Sistemi di di elaborazione delle informazioni) con la partecipazione dei professori Gianni Acampora (Intelligenza artificiale), Cino Bifulco (Ingegneria dei Trasporti), Francesco Bifulco (Gestione dell’innovazione), Davide Marocco (Psicomotria) e Silvia Rossi (Informatica); previsto anche l’intervento di Lior Tabansky, esperto di cyber security.Ampia la partecipazione anche alle tavole rotonde su ‘Sharing Economy’ e ‘Scienza e Ricerca’, dove si discuterà dei cambiamenti in atto per effetto delle tecnologie innovative tra cui Blockchain e Intelligenza artificiale, spaziando dal mondo dell’health a quello bancario. Di blockchain si parlerà inoltre nella session ‘Educazione Del Futuro’, a cura di Little Genius International, premiata da B Lab con il riconoscimento Best For The World 2019. Già da tempo è in atto una proficua collaborazione tra l’azienda e la Federico II al fine di approfondire come le nuove tecnologie nel campo del digitale e dell’intelligenza artificiale influenzino in modo dirompente la didattica e le metodologie di apprendimento.La partecipazione della Federico II a Heroes rafforza una partnership già solida, a valle dell’organizzazione della tappa napoletana del Heroes Tour 2019 nel maggio scorso presso la Digita Academy. All’interno del polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio attori dell’ecosistema innovativo campano hanno approfondito i temi più attuali del mondo business e hanno avuto l’opportunità di partecipare alla competition.La partecipazione a Heroes ha il fine di trasmettere voglia di cambiamento, interesse verso le nuove tecnologie digitali e di favorire una spinta all’innovazione. Imprese e studenti hanno così l’opportunità di compiere un’immersione nella competizione di idee e di partecipare attivamente al dialogo con gli esperti del settore. Le imprese e le startup dell’ecosistema campano possono trovare stimoli, idee, relazioni e avere la possibilità di raccontare la loro esperienza e condividerla con investitori e futuri imprenditori. Gli studenti della Federico II hanno un vantaggio notevole, potendo accedere in forma gratuita a tutti gli eventi, con occasioni di mentoring e coaching.