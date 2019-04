Martedì 2 Aprile 2019, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è concluso presso la Sala Degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa il contest «Dall’idea all’impresa green» promosso da Seedup. Vincitore dell'edizione targata 2019 è River Cleaning, la startup che ripulisce i fiumi dalla plastica senza consumare energia. Quattro amici di Bassano del Grappa hanno inventato un mulino autoalimentato che elimina l'inquinamento e gli scarti dai torrenti. River Cleaning vuole provare a risolvere uno dei problemi ambientali più impattanti per la salute del mare e degli oceani: quello dell’inquinamento dovuto ai rifiuti di plastica.Il River Cleaning System è il prototipo di un piccolo mulino galleggiante che andrebbe allineato in serie per creare un vero e proprio sistema, auto-alimentato dalla forza della corrente stessa del fiume. Il mulino, protetto da una cupola trasparente, fa girare una spazzola che si trova sui bordi in modo che i rifiuti galleggianti che intercetta possano essere spinti in modo passivo verso un contenitore più a valle, che può venire svuotato all’occorrenza, senza quindi bisogno di alimentazione esterna e manodopera costante.Per i vincitori il premio è stato di 10.000 euro messi in palio per il contest. «Anche quest'anno abbiamiamo chiesto un grande sforzo alla nostra commissione - ha detto Alberto Celentano di Seedup - In tre anni siamo arrivati a quasi 100 candidature per il contest». La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, mira a sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi nel settore della Green Economy, la diffusione della cultura imprenditoriale e di sviluppare una maggiore cooperazione tra imprese consolidate, investitori istituzionali/privati e il mondo delle startup. Si è registrato, anche quest'anno, un grande successo per la call che ha raccolto, in questi mesi,moltissime candidature provenienti da tutta Italia. «A dimostrazione che il tema Green sta a cuore ai giovani», come ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presente alla manifestazione. SeedUp è un «acceleratore di startup» che opera per favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali.