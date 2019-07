Lunedì 29 Luglio 2019, 13:23

Tecno, gruppo leader nella consulenza energetica e nelle soluzioni di risparmio energetico per aziende di grandi, medie e piccole dimensioni guidato da Giovanni Lombardi, affiancherà l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nella realizzazione del nuovo corso di laurea magistrale in Economia management e sostenibilità, in partenza ad ottobre. Si tratta di un percorso didattico progettato insieme con le aziende del territorio per venire incontro alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione. Un metodo vincente, che ha già conseguito esiti positivi. Tecno è stata partner anche nel corso di laurea triennale di Economia aziendale e green economy.Azienda modello della Green Economy, ma anche dell’Economia Sostenibile, Tecno è reduce dalla seconda assegnazione consecutiva in due anni del premio di Deloitte destinato alle Best Managed Companies. Il gruppo di Lombardi conferma di essere impresa performante ma al tempo stesso sempre attenta a interagire con il territorio e a integrare il business con i principi della responsabilità sociale.L’azienda, fondata nel 1999, è leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0. Con sedi in Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi, Tecno è un punto di riferimento anche nei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti a servizio delle aziende, di ogni settore produttivo. La digitalizzazione dei processi produttivi, infatti, applicata a tutti i servizi offerti da Tecno, rende possibile ai clienti di migliorare ed efficientare la produttività, risparmiare tempo e risorse che possono essere investite altrove.Tecno è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido ed una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel mecenatismo. Tecno, infatti, sostiene anche Rivelazioni - Finance for Fine Arts: il progetto promosso da Borsa Italiana finalizzato al reperimento di risorse per il restauro e la digitalizzazione di opere d’arte provenienti dai più importanti musei italiani, che vengono riportate a una migliore leggibilità e restituite in modo permanente alla fruizione collettiva.