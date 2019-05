Giovedì 2 Maggio 2019, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 11:37

Smart city, efficienza energetica, salute, sicurezza, tutela delle opere d'arte, servizi pubblici digitali, fact-checking. Sono solo alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per Hack.gov.A riunirli in una maratona di creatività per ideare nuove soluzioni tecnologicamente all'avanguardia in grado di innovare la Pubblica Amministrazione sarà Agi Agenzia Italia in collaborazione con la Regione Campania e l'Università di Napoli Federico II con il patrocinio di AgID. Tutto si svolgerà presso l'Apple Developer Academy di Napoli, luogo simbolo dell'innovazione in Europa, all'interno del nuovo campus dell'Università Federico II di San Giovanni a Teduccio a Napoli.Dodici le challenge promosse da numerose aziende e istituzioni secondo il paradigma dell'open innovation con un montepremi di 37.500 euro: efficienza energetica (Eni), smart city (Tim WCAP), servizi pubblici digitali per le grandi aree urbane (Cisco), energy sharing (Almaviva), sicurezza delle stazioni (Eav), sicurezza e gestione delle folle (Ericsson), tutela delle opere d'arte (Techno Srl - Museo di Capodimonte), gestione e coordinamento rete di aree protette (WWF OASI), analisi dati in campo sanitario (Soresa), fact-checking (AgID, Agi & D-Share), open procurement (AgID, Soresa & Regione Campania), cybersecurity (NTT Data).A valutare i lavori una giuria presieduta dall' Assessore con delega alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania, Valeria Fascione. Appuntamento con l'hackathon sabato 4 e domenica 5 maggio: una full immersion di 48 ore di creatività, tecnologia e idee realizzata con la sponsorizzazione tecnica di Eni. Hack.gov si inserisce all'interno dei «Digital Days» che si concluderanno martedì 7 maggio presso il Teatro San Carlo di Napoli con il XIII Simposio europeo della Fondazione per l'Innovazione COTEC, alla presenza del presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, del Re di Spagna Filippo VI e del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Durante l'evento la premiazione dell'hackathon con i migliori progetti di innovazione della PA ideati dai 200 giovani talenti internazionali.