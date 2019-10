Lunedì 7 Ottobre 2019, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

The Big Hack - HackNight@Museum è la tappa esclusiva di avvicinamento alla settima edizione di “Maker Faire Rome - The European Edition”, evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, che si svolgerà nella Capitale dal 18 al 20 ottobre presso la Fiera di Roma. Scenario della maratona di programmazione è stato il Complesso museale dei Santi Marcellino e Festo, gioiello dell'architettura barocca nel cuore di Napoli. I 26 team sono arrivati da tutte le parti d'Italia, ma anche dalla Russia e dalla Germania, e hanno elaborato i progetti da presentare alle aziende coinvolte.Ecco i progetti vincitori:Applicazione sviluppata che permette l'acquisizione di dati riferiti al virus dell'influenza. è possibile monitorare la sua diffusione in tempo reale, ricevere consigli sulla prevenzione dell'influenza e per il suo trattamento. Il tutto implementato con tecnologie come: Intelligenza Artificiale, Database, Geolocalizzazione.«Anche quest’anno So.Re.Sa partecipa all’HACK NIGHT @ MUSEUM; è la conferma di una PA Regionale che si ispira a un paradigma di Open Innovation nel quale la domanda pubblica di innovazione costituisce la vera leva strategica per la competitività della spesa pubblica e del sistema paese Italia. In questo contesto, So.Re.Sa, l’Assessorato all’Innovazione della Regione Campania e l’Ospedali dei Colli hanno lanciato InfluXApp: una challenge per far fronte all’influenza stagionale attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative digitali». Gianluca Postiglione, Direttore Generale So.Re.Sa.Water sharing è una piattaforma web che promuove l’utilizza di acque Syndial attraverso l’analisi dei dati e incentiva comportamenti virtuosi attraverso politiche di marketing dedicate ai partner.Il progetto consiste nella progettazione di una piattaforma driver system che permette di migliorare l’interazione tra uomo, auto e ambiente circostante mentre è alla guida con una riduzione dei rischi, grazie all’utilizzo di tecnologie innovative. Tra le varie funzioni pensate abbiamo delineato diversi campi tematici tra cui quelli delle health, wellness e info assistant.Applicazione che snellisce e facilità la gestione delle proprie utenze Acea«Per Acea partecipare al 'The big Hack' significa promuovere l’innovazione ed essere sempre più vicina al territorio ed alle persone. È un bene che ci siano eventi come questo che danno l’opportunità ai giovani di mettersi in gioco ed alle aziende di innovare insieme alle nuove generazioni, mettendo sempre al centro del propio business le persone e le loro esigenze, partendo da bisogni concreti». Carmelo Graceffa, Innovation Manager, Acea.Trenitalia+ un assistente per i passeggeri Trenitalia che aiuta nell’orientamento ai servizi presenti nelle stazioni, chiedere assistenza personale per bisogni speciali e controllare lo stato dei treni.«Ferrovie dello Stato Italiane partecipa a questo importante appuntamento per intercettare l'innovazione che ragazzi giovani, provenienti da diversi Paesi, sono in grado di esprimere attraverso il lavoro in team. I temi affrontati hanno riguardato il trasporto regionale, l’esperienza di viaggio e il turismo». Franco Stivali, Chief Innovation Officer, Gruppo FS Italiane.GreenCom si occupa di fornire agli utenti dei premi in cambio di una condotta ecosostenibile, incentrata sull’acquisto di beni di consumo a basso impatto ambientale.«L’energia visionaria, la vitalità delle idee, l’entusiasmo che scaturiscono da The Big Hack sono linfa vitale per creare futuro, valorizzando l’identità digitale dei territori. "La Challenge Almaviva di questa edizione, incentrata sullo sviluppo sostenibile della gestione rifiuti, va proprio in questo senso. Come storico partner tecnologico di Regione Campania e come realtà dalla presenza radicata sul territorio, consideriamo la maratona una importante occasione di incontro con giovani talenti appassionati di tecnologie di frontiera». Sergio Nicodemo, direttore operations, Almaviva Digitaltec.Il progetto si propone di innovare il processo di apprendimento dei discenti in aule scolastiche grazie all'ausilio della tecnologia Cisco. In particolare viene promosso il metodo di apprendimento Montessoriano dando la possibilità agli alunni attraverso gamification e altri servizi di imparare collaborando e interagendo con i docenti.Un’app per frigo smart che sia compatibile ed interconnessa con tutti gli altri elettrodomestici smart Electrolux. Attraverso tecnologie esistenti e future l’app permetterà di avere un totale controllo sul contenuto del frigo e sull’acquisto di alimenti, oltre a gestire le altre riserve di cibo come la dispensa. Così sarà possibile ridurre fino ad eliminare lo spreco di cibo e condividere il cibo in eccesso con il proprio network di amici.«Nell'ambito dell’open innovation, è essenziale cogliere spunti e prospettive provenienti da diversi ecosistemi, nonché di sperimentare nuovi paradigmi attraverso l’innovazione condivisa. L’Hacknight@Museum ha permesso di farci ispirare da giovani talenti che, condividendo reciproche competenze e background diversificati, hanno sviluppato rapidamente - attraverso un’interazione dinamica - idee innovative, ma applicabili, a problematiche concrete, da sviluppare ulteriormente in azienda». Beatrice Maestri, Open Innovation Manager, Electrolux.HeasyCheck è una piattaforma che permette di semplificare il processo di ricerca delle attività mediche preventive intorno a te e che fornisce pillole d'informazione per una salute più consapevole«Fondata più di venti anni fa da Roberto Ascione in Campania, dove manteniamo una delle nostre sedi principali, Healthware Group, leader internazionale nel campo dell’innovazione della salute, è fiera di sostenere questa importante iniziativa. Essere in grado di ispirare, guidare e supportare giovani innovatori sono gli strumenti chiave a nostra disposizione per espandere le opportunità economiche della nostra regione», Gerry Chillè, General Partner, Healthware Labs.Un’app che funzioni come hub della sessualità femminile di modo da aumentare la consapevolezza delle possibilità di concepire con l’aumentare dell’età.«Congratulazioni al team che accettato e vinto la nostra sfida: questi ragazzi hanno compreso appieno l’impatto che il digitale può avere nella vita dei pazienti e complimenti agli organizzatori di questo Hackathon: siamo fortemente convinti che iniziative di Open Innovation come questa siano una grande opportunità per raccogliere visioni ed idee innovative in un ambito, quello della salute, dove esistono ancora importanti bisogni insoddisfatti». Antonio Messina, a capo del business biofarmaceutico di Merck in ItaliaUn' app che rende la visita al Museo di Capodimonte un'esperienza unica e coinvolgente, stimolandone l`interesse già da casa e aiutandolo a comporre la propria visita personalizzata, presentandosi come una guida digitale a 360°.«Innovazione, formazione ed arte: Tecno e Capodimonte condividono l'impegno nella valorizzazione della creatività dei giovani talenti, in una direzione volta a promuovere uno sviluppo sostenibile, sia sotto il profilo ambientale che sociale, sia sotto quello della qualità della vita in senso più esteso, comprensivo dei grandi valori espressi dal nostro patrimonio artistico e culturale». Giovanni Lombardi, presidente e fondatore del gruppo Tecno.