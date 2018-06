Hackaton 2018 di Officine Innovazione a Milano, il trionfo della DIGITA Academy di Napoli

Lunedì 18 Giugno 2018, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 13:58

Un grande traguardo per gli studenti della DIGITA Academy: l’Hackaton Deloitte 2018, svoltosi al MegaWatt curt di Milano. Nove idee da prototipare, 27 team, 30 ore di competizione, oltre 200 partecipanti da 9 nazioni diverse, 14 atenei e 21 community. Queste le cifre del Deloitte Hackathon 2018, che si è svolto a Milano l’8 e il 9 giugno. L’evento è stato organizzato da Officine Innovazione, la nuova startup innovativa di Deloitte.Nei team vincitori, tutti e 5 ragazzi della DIGITA che avevano preso parte alla manifestazione: Matteo Granata, Isabella Lombardi, Riccardo Tammaro, Pellegrino Rizzo e Vincenzo Palma. I progetti realizzati dagli studenti della DIGITA Academy hanno riguardato diversi argomenti trattati nei corsi del primo anno accademico dell’Academy e in particolare temi legati alla blockchain, “Crisis management 4.0”, chatbot virtuali, Internet of Things, ed applicazioni mobili.Durante la sfida, più di 30 team da tutte le parti del mondo si sono sfidati per 24 ore ininterrotte a partire dalle 11:00 di venerdì 8 Giugno e per tutta la notte fino alle 11:00 di Sabato 9. L’ Hackaton indetto da Officine Innovazione, parte del network Deloitte, con l’obiettivo di realizzare soluzioni innovative, che sfruttassero le moderne tecnologie in ben 9 temi completamente differenti.L’Hackathon Deloitte è una competizione annuale che si tiene grazie all’impegno di Officine innovazione. Qui squadre composte da sviluppatori, programmatori, grafici e non solo si sfidano nella realizzazione di soluzioni integrate.I progetti portati a compimento dai Team sono stati valutati da una giuria composta dalle prime linee dell’azienda promotrice, rappresentanti delle imprese partner, manager, imprenditori, e le più importanti professionalità nell’modo italiano delle start-up. I criteri di valutazione sono stati diversi, tra questi il lavoro di squadra (i componenti del team non si conoscevano fino all’inizio della manifestazione), impegno, capacità di problem solving, e interpretazione del tema trattato, capacità espositiva, prontezza dell’idea al mercato e non ultimo scalabilità del progetto.Dopo la valutazione di oltre 30 idee ed accesi dibatti, davanti ad un pubblico di oltre 300 persone composto da imprenditori e manager delle maggiori aziende internazionali e nazionali si sono svolte le premiazioni.Ai vincitori, tra cui i 5 ragazzi della DIGITA Academy dell’Università di Napoli Federico II, sono stati consegnati premi per più di 30.000,00 € e la possibilità di completare l’idea e portarla sul mercato affiancati dall’azienda organizzatrice dell’evento.“Sono davvero contento e soprattutto molto fiero di questo risultato ottenuto da Matteo, Isabella, Riccardo, Pellegrino e Vincenzo. L’eccellente risultato ottenuto dai ragazzi è un’ulteriore testimonianza di quanto fatto in questo primo anno di Academy e di come le competenze acquisite in ambito Industria 4.0 insieme alla capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari ed all’attitudine al problem solving challenge based siano - ad un mese dal termine fissato al 20 luglio - ormai fatti concreti; questo è solo uno dei tanti risultati già ottenuti e sono convinto che ne verranno di altri ed ancora più importanti – dice il prof. Antonio Pescapè Direttore dell’Academy DIGITA.”