Manfredi e De Luca a Città della Scienza per l'anniversario di IBM Italia

L'azienda International Business Machine che si occupa di soluzioni e innovazioni digitali in campo hardware, software e computeristica celebrerà i suoi 75 anni nel territorio campano a Città della scienza, in Via Coroglio 57d di Napoli.

L'evento si terrà mercoledì 29 marzo dalle 09:30 presso Sala Archimede e saranno presenti ospiti di rilievo del mondo istituzionale, accademico e tecnologico.

L'obiettivo della International Business Machine è quello di accrescere sempre di più la collaborazione con il tessuto produttivo e universitario locale, a riconoscimento del valore e della rilevanza per IBM e per il Paese di una regione che guarda al futuro, valorizzando le peculiarità delle origini sono gli obiettivi dell’incontro.

Sin dal 1948, infatti, la presenza di IBM Italia in Campania si è caratterizzata come una storia di collaborazione e integrazione con le aziende locali per lo sviluppo di contenuti innovativi, in sinergia con le realtà scientifiche ed industriali del territorio.

Ad aprire l’evento ci sarà Stefano Rebattoni, amministratore delegato di IBM Italia e Alessandra Santacroce, Direttore Government and Regulatory Affairs IBM Italia, oltreché i messaggi di saluto di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Seguiranno poi alcuni panel con i protagonisti del territorio:

Maurizio Manfellotto, presidente Campania Digital Innovation Hub Rete Confindustria

Matteo Lorito, rettore Università Federico II

Vincenzo Loia, rettore Università di Salerno

Luigi Carrino, presidente Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania

Giuseppe De Pietro, direttore ICAR-CNR

Federico Mattei, quantum Ambassador IBM Research.