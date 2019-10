Mercoledì 16 Ottobre 2019, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 23:00

Sono 16 le startup preselezionate oggi nell'ambito dell'appuntamento napoletano della terza edizione di B Heroes, il roadshow di accelerazione e innovazione ideato da lm Foundation, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, e che stamattina ha fatto tappa l’Innovation Hub di Intesa Sanpaolo e Università Federico II a San Giovanni a Teduccio.Nel corso della giornata, le giovani aziende hanno incontrato un team composto da imprenditori, manager e business angel specializzati nella selezione di startup da supportare nel percorso di crescita. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di presentare i propri progetti ai selezionatori attraverso momenti di confronto dedicati, nel corso dei quali i selezionatori hanno valutato le aziende esprimendo un giudizio in una scala da 1 a 5, rivolgendo particolare attenzione a competenze specifiche: team, strategia, marketing, scalabilità e impatto dei progetti.L’incontro ha permesso di individuare le startup destinate alla fase finale di mentorship, investimento e comunicazione a cui seguirà l'individuazione delle migliori imprese a livello nazionale. Quest’anno gli investimenti a disposizione per le startup che saranno inserite nel programma di accelerazione saranno di oltre un milione di euro.Tra le giovani startup selezionate anche Tolemaica, azienda napoletana che offre un servizio brevettato di certificazione e geolocalizzazione di fotografie e contenuti vocali in modo automatico e istantaneo. L’archivio delle foto e/o vocale e relativi certificati con valore legale è consultabile da remoto e, se richiesto, in modo del tutto esclusivo. Si tratta di un nuovo sistema per un approccio alle problematiche di privati, professionisti, aziende e istituzioni pubbliche, e compatibile con qualsiasi App già in essere attraverso le funzionalità API.La Puglia, invece, sarà rappresentata a livello nazionale da Befreest, startup innovativa nata per migliorare la qualità della vita attraverso l'uso di tecnologie intelligenti. Gli ambiti di attività sono prevalentemente due: la qualità dell'aria indoor e outdoor; l'uso dell'idrogeno e delle fonti rinnovabili per il supporto dei fabbisogni energetici. Hanno ideato e producono sistemi intelligenti per soddisfare le esigenze dei cittadini per ridurre i rischi di aggressione di agenti inquinanti negli ambienti chiusi. Stanno lavorando per mettere a punto un sistema di rilevamento e mappatura delle emissioni odorigene e stanno sviluppando le tecnologie per permettere l’uso dell’idrogeno come storage energetico per siti alimentati da fonti rinnovabili in modo da permetterne l’indipendenza energetica a bassissimo impatto ambientale e senza emissioni di CO2.​Come nelle precedenti edizioni, B Heroes sarà raccontato attraverso un format televisivo che seguirà il percorso di crescita delle migliori startup. «Spero che anche nella tappa di Napoli, si possa vedere quella passione e volontà di crederci che sono alla base di una buona idea - ha affermato Fabio Cannavale, ideatore di B Heroes -. Quest’anno, a seguito della grande richiesta, andremo ben oltre le 300 startup selezionate nel 2018, arrivando ad incontrarne più di 500. Anche nella terza edizione, aziende affermate ed imprenditori di successo mettono a disposizione il proprio tempo e la propria expertise per il programma di accelerazione che, a livello nazionale, nel 2018 ha aiutato a crescere alcune tra le migliori startup in Italia. Determinante l’attiva collaborazione di Intesa Sanpaolo e il supporto dei tanti partner».“Il supporto a B Heroes per il terzo anno consecutivo rappresenta una delle modalità attraverso le quali Intesa Sanpaolo concretizza il proprio sostegno alla diffusione dell’innovazione – ha spiegato Francesco Guido, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo -. Oltre ad aver realizzato a Torino l’Innovation Center che coordina molteplici attività a livello nazionale e internazionale, e fra queste anche il sostegno della Circular Economy, la Banca nel Sud supporta i processi innovativi attraverso i due Hub Innovation di Napoli e Bari dove negli ultimi due anni si sono incrociate intorno alle tecnologie esponenziali oltre 1.000 start up e aziende mature generando finanziamenti a imprese neonate per oltre 50 milioni di euro. L’innovazione, potendosi spesso realizzare anche senza l’investimento di rilevanti capitali fissi, può rappresentare per il Mezzogiorno, se integrata con tutti gli attori del sistema, una importante leva di crescita economica e occupazionale”.«La nostra mission strategica – ha sottolineato Guido de Vecchi, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center – ci vede come motore e connettore dell’ecosistema domestico e internazionale delle startup. Quest’anno supportiamo nuovamente B-Heroes nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di innovazione».