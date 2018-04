CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 12 Aprile 2018, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 10:29

Al via il Fondo imprese Sud, strumento finanziario previsto dalla legge di stabilità 2018 per favorire lo sviluppo e l'innovazione delle aziende meridionali. La dotazione iniziale del fondo di private equity che investirà cioè direttamente nel capitale sociale delle imprese è pari a 150 milioni di euro.Queste risorse sono destinate a un bacino potenziale di circa trecento aziende con almeno 10 milioni di euro di fatturato, operanti in settori ad alto tasso di crescita, come agroalimentare, meccatronica, turismo, moda, life style, salute e benessere.