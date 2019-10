Innovation Day, Napoli capitale delle startup: «400 solo nel 2019»

Per la nascita di startup «la provincia di Napoli è al terzo posto, dopo Milano e Roma. E soltanto nel 2019 sono nate oltre 400 startup». Il dato è emerso nel corso di Innovation Day in svolgimento a Napoli, nel complesso monumentale di Santa Chiara promossa dal gruppo 24 Ore. «Questo vuol dire che questa città ha tanti problemi ma ha anche una sorprendente vitalità, che è un pezzo importante dell'economia produttiva», ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.



«Napoli è da tempo all'avanguardia: non è una città solo culturale e delle bellezze paesaggistiche ma una città industriale», ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando la notizia. «Questo è stato possibile grazie alla passione dei giovani - ha aggiunto de Magistris - che hanno deciso di scommettere, di mettersi in gioco. Ed è importante che si dedichi una giornata alle eccellenze del nostro territorio». Ultimo aggiornamento: 14:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA