Innovation Village Award 2021, il caffè delle detenute di Pozzuoli in finale

La prima cappa da cucina in grado di trasformare gli scarti alimentari in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura; un cestino che riconosce il materiale di cui è composto il rifiuto e può conferirlo all’interno del contenitore corretto, e una finestra in legno a basso impatto ambientale. E poi l’intelligenza artificiale per una diagnosi ultraveloce ed efficiente delle malattie polmonari e del tumore alla prostata e una web radio che migliora la qualità di vita dei malati di Sla. Ancora, due progetti tutti al femminile: uno per la valorizzazione delle polveri di marmo, l’altro di una cooperativa che produce caffè artigianale con le detenute nel carcere femminile di Pozzuoli.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Innovation Village Award 2021, 178 i progetti in lizza L'INIZIATIVA Innovation Village, a giugno doppio appuntamento con... LA RASSEGNA La formazione professionale protagonista a Innovation Village

Sono tra i 14 progetti finalisti di Innovation Village Award 2021, il premio sulle innovazioni sostenibili istituito da Knowledge for Business con Asvis ed Enea e la collaborazione delle sette università campane. Quest’anno, alla terza edizione, record di partecipanti con 178 progetti provenienti da 18 regioni italiane. I progetti finalisti, che si sviluppano in tutte le aree tematiche proposte, si confronteranno nel corso della tappa conclusiva del premio, in programma il prossimo 5 ottobre nell’ambito del network Innovation Village 2021, a Napoli. Iv 2021 è un evento che si tiene nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Questi i progetti selezionati: Agricolus, Caffè Lazzarelle, Coltivazioni Idroponiche in serre ermetiche sterili computerizzate, Eco revolution la finestra per la bio edilizia a basso impatto ambientale, Freecooling Solution, Komposta your green device, L’Intelligenza Artificiale per una diagnosi ultrasonografica efficiente, La leggerezza del marmo, Leaf - Live Environmental & Animal Feedback, Mafric verso nuovi orizzonti, Nando, Radio Isav Srls, Solo Perpetua, Un test di screening per il tumore alla prostata.

Tutti i 178 progetti concorreranno, inoltre, per gli altri premi e menzioni previsti quest’anno. In totale, 55 mila euro tra premi in denaro, servizi e facilities per sviluppare le innovazioni presentate, che fanno di Innovation Village Award uno dei concorsi più importanti sull’intero territorio nazionale.