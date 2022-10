Innovation village award, 16 finalisti: premiazione a Città della Scienza

Gli ultimi due, Mosaic e Green conservation dei beni culturali, sono stati decretati a Procida venerdì scorso, 14 ottobre, nell’ambito della manifestazione La cultura non isola. Si vanno ad aggiungere a: BugsLife, The Laundry of the Future, Graphene Leather, Ohoskin, Robosan, Salute a Casa, Airlyn by Voicemed, Fidelio medical, Ecolumiere, Mobilità sanitaria ecosostenibile, Tracce di posti, BioLu smar farm, The running republic e Dotzero - la scarpa riciclabile.

I sedici progetti finalisti di Innovation village award 2022 si contenderanno il premio Iv award nel corso della finalissima della quarta edizione, in programma venerdì 27 ottobre alle ore 11:00 a Città della Scienza, nell’ambito della manifestazione Innovation village.

I candidati avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch di cinque minuti, quindi la giuria decreterà il miglior progetto dell’edizione, i premi e le menzioni speciali, messi a disposizione dai partner Distretto aerospaziale campano, Materias, Meditech, Opus automazione, Distretto stress, TecUp, Optima, Eit health, ordine degli ingegneri di Napoli, Innovup, Sellalab, a|cube, Associazione donne 4.0, Incubatore sei, Le village by Ca Triveneto, Best practices Confindustria Salerno, AlmavivA e Federica web learning.

In palio undici premi e sette menzioni, circa cinquantamila euro in totale tra riconoscimenti in denaro, servizi e facilities. Iv award si svolge in collaborazione con le università della Campania.

Innovation village award lo scorso fine settimana ha fatto tappa a Procida. Oltre a definire gli ultimi due progetti finalisti di quest’anno, nell’ambito del premio La cultura non isola, sono stati assegnati la menzione speciale a|cube al progetto Art out of frame e il premio AlmavivA a Mosaic.

Sabato e domenica, spazio a Procida haC(k)ultura, che, secondo il format degli hackathon, ha messo in campo uno spazio di progettazione in cui esperti e professionisti di diversi settori, in un lasso di tempo limitato, hanno collaborato per sviluppare nuove idee progettuali su temi ambientali, culturali e di mobilità con un significativo impatto territoriale, a partire da Procida.

Circa sessanta innovatori provenienti da tutta Italia, studenti e professionisti con competenze diverse (designer, progettisti culturali, ingegneri, biologi, esperti ict, artisti e tanto altro), accompagnati da un gruppo di sedici tra tutor e facilitatori si sono sfidati in due giornate di progettazione e confronto attorno a quattro issue lanciate da Almaviva, Eav, Giffoni innovation hub e dal progetto Firm del Cnr.

Al termine delle due giornate sono stati premiati i seguenti progetti: Restituta ha vinto la sfida di progetto Firm per l'ambiente marino e la menzione speciale di Procida 2022 capitale italiana della cultura per il miglior impatto culturale; Move for fun vince la sfida di Eav per il miglior progetto sulla mobilità; Crownology vince la sfida di Almaviva per la digitalizzazione del patrimonio storico culturale; Prometart vince la sfida di Giffoni innovation hub per il metaverso e la menzione speciale per il miglior pitch di Ricicla.tv; Ecogiriamo si aggiudica la menzione speciale di Ogyre per il progetto con il miglior impatto ambientale.