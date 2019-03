Lunedì 25 Marzo 2019, 18:41

La piattaforma per la prenotazione degli incontri gratuiti nell’ambito dell’Innovation Village Brokerage Event 2019, è completa di tutti partecipanti. Sono 174 gli iscritti, divisi in 74 imprese, 29 tra enti di ricerca e università, 42 startup, 8 associazioni, 19 tra enti pubblici e associazioni e altri 10 tra acceleratori e consulenti. I partecipanti possono richiedere incontri one-to-one agli altri iscritti sulla base dei propri interessi di cooperazione. La fase di prenotazione è già partita e si chiuderà il 27 marzo: ad oggi, si registrano già oltre 200 richieste di appuntamento.I partecipanti alla piattaforma, organizzata in collaborazione con ENEA-Bridgeconomies, nodo della rete Enterprise Europe Network, provengono da tutta Italia e da altri 9 paesi europei ed extra europei. Gli innovatori si incontreranno nel corso della prossima edizione di Innovation Village, la fiera-evento organizzata da Knowledge for Business in programma dal 4 al 6 Aprile 2019 presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (ingresso libero, registrazione sul sito ufficiale della manifestazione). Il “matching” tra la domanda di innovazione e le soluzioni tecnologiche proposte da innovatori, startup, pmi e spinoff, si terrà in una Open area in cui avranno luogo gli incontri B2B e R2B secondo le agende personalizzate che i partecipanti riceveranno dopo l’iscrizione (è possibile scaricare anche l’App dedicata).Nel corso di Innovation Village, l’evento di Brokerage sarà strutturato inoltre in due tavole rotonde a numero chiuso focalizzate sui temi di Economia Circolare (il 4 Aprile) e Energia Intelligente (il 5). Per l’edizione 2019 è anche prevista l’organizzazione del workshop internazionale “Smart & Green: growth opportunities and challenges for SMEs” con la partecipazione di una delegazione internazionale di esperti della rete EEN, incentrato sullo scenario europeo, sugli incentivi e le opportunità a supporto delle imprese in materia di energia rinnovabile e sostenibilità. Nell’ambito dell’evento, è prevista una pitch session per 12 tra aziende, startup, centri di ricerca e università che vogliano presentare le proprie idee imprenditoriali in materia di energia, ambiente, nuovi materiali e ICT.