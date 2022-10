Innovation Village Award 2022: «Airlyn by Voicemed» vince Optima Italia

Optima Italia ha partecipato in qualità di main sponsor alla quarta edizione dell’Innovation Village Award 2022, il più importante evento sul tema dell’innovazione e sostenibilità del Meridione. L’Innovation Village Award è la fiera-evento annuale che valorizza le esperienze di innovazione sostenibile realizzate nei territori, che possano apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu.

La consegna dei premi, istituiti con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), hanno l’obiettivo di scoprire e valorizzare esperienze di innovazione che contribuiscano allo sviluppo sostenibile.Con l’occasione, la società ha consegnato il Premio Optima Italia al progetto più innovativo e virtuoso nel campo dell’healthcare, nell’area tematica dedicata al biomedicale e salute. Il premio è stato consegnato al progetto Airlyn by Voicemed di Arianna Arienzo. Voicemed è un’azienda di digital-health e deep tech che sfrutta i biomarcatori vocali in malattie respiratorie e che si propone di migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria utilizzando applicazioni digitali e tecnologie avanzate.

La tecnologia di base di Airlyn comprende l'analisi vocale e intelligenza artificiale, che puntano a ridurre i sintomi dell'asma con gli esercizi di respirazione e ridurre le visite mediche non programmate con l'autogestione giornaliera attraverso l'applicazione e di prevenire gli effetti degli attacchi.