Venerdì 9 Novembre 2018, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Gesac, società di gestione dei servizi aeroportuali campani, ha vinto il Premio Nazionale per l'Innovazione nei Servizi 2018 di Confcommercio per la categoria «Innovazione nel turismo», il più importante riconoscimento italiano dedicato all'innovazione come sottolinea un comunicato. Ad annunciarlo è la Citel Group, società italiana di Information Technology, in qualità di partner tecnologico. Il premio, giunto alla sua decima edizione, è un'iniziativa promossa dalla Presidenza della Repubblica e organizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia, ed è rivolto a tutte le imprese e startup con idee innovative nell'organizzazione del lavoro e nel modello di business.«Col potenziamento dei servizi e della propria presenza multicanale con l'implementazione di un chatbot conversazionale per migliorare l'esperienza del viaggiatore verso e presso lo scalo - si afferma ancora nella nota - l'Aeroporto di Napoli è il primo in Italia a mettere a disposizione un innovativo chatbot per tutti i passeggeri di voli nazionali e internazionali. Il chatbot, realizzato a febbraio 2018 da Zoro.Ai, start up milanese della quale Citel Group ne ha rilevato gli asset, permette di migliorare la customer experience dei viaggiatori attraverso un'interfaccia multilingua in grado di offrire informazioni relative allo stato e ai dettagli dei voli, ai servizi dell'aeroporto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 direttamente ai viaggiatori». «Siamo orgogliosi che la visione innovativa di Gesac-Aeroporto di Napoli sia stata premiata con un premio di così elevato prestigio» da detto Valerio D'Angelo, ceo di Citel Group.