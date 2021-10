NAStartUp, ecco il club deal sull'ecosistema tech

NAStartUp, con sede a Vico Santa Maria a Cappella Vecchia di Napoli, è un acceleratore d’ecosistema delle startup con e senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza Europa per le startup da UBI Global. Il suo meetup, NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro.

È previsto per mercoledì 27 Ottobre alle ore 18:00 il nuovo appuntamento del format. “Un club deal per mettere insieme gli investor del Sud”: questo è uno degli spinoff che saranno lanciati durante Play, l’evento promosso dalla community di NAStartUp, guidata dal fondatore Antonio Prigiobbo e supportato dalle “acceleratrici”, Brigida Ardolino e Barbara Feluca con guest Giancarlo Donadio. Questa è solo una delle novità del format che in questa occasione vede protagoniste innovazioni nel giornalismo, nell’intelligenza artificiale e nella realtà aumentata, oltre alle testimonianze di attori dell’ecosistema delle startup italiano come il venture capital Francesco Mantegazzini e Francesco Zaccariello, fresco dell’exit da record della sua startup eFarma. «Vengono sempre più chieste a NAStartUp nuovi strumenti e attività per il mondo delle imprese, dell’innovazione e per le startup. Non vogliamo cambiare la natura di NAStartUp, ma visto che nessuno si adopera, proviamo responsabilmente, di lanciare, come è nel nostro stile, dei nuovi strumenti in collaborazione con operatori dentro alla nostra community e connessi al nostro network» spiega Antonio Prigiobbo.

Sarà inoltre ospite Valentina Maltagliati, elevator pitch trainer, autrice e protagonista della rubrica “Ready Innovation” che racconta libri e autori di innovazione, moderata dal giornalista e imprenditore, Giancarlo Donadio. Maltagliati racconterà il suo libro “Elevator Pitch. Manuale per le Startup” edito da Amazon, nel quale fa un focus su cosa fare e cosa non fare per dei pitch che catturano i cuori degli investor.