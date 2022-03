Innovaway cambia assetto: ecco Pacelli e Benvenuti

Con le nomine di Benvenuti, già componente del cda, come Chief Revenue Officer e di Pacelli come Chief Service Officer e Innovation Manager, Innovaway presenta il nuovo assetto organizzativo. Benvenuti, che nel 2012 ha fondato P&A Solutions, società parte di Innovaway dal 2016, guiderà le Market Unit. Pacelli, negli ultimi anni, con il ruolo di Chief Innovation Officer di Gesac, si è occupato del programma di Innovazione e digitalizzazione per l’Aeroporto di Napoli, avrà ora la responsabilità di guidare il mondo delle delivery e l’innovazione tecnologica del Gruppo. «Il mondo dell'It- dichiara Angelo Benvenuti- è oggi strategico per le imprese e con Innovaway vogliamo essere il partner per affrontare le sfide e i progetti ambiziosi dei nostri clienti per i quali puntiamo ad essere il riferimento per le diverse esigenze tecnologiche»

«Vogliamo giocare - dichiara Fabio Pacelli - un ruolo di primo piano in ambito nazionale ed internazionale per aiutare i nostri clienti a cogliere l'opportunità della digital trasformation per cambiare il proprio business in modo sostenibile. Per far questo mi concentrerò anche sull'enorme patrimonio di know how e di talenti già presenti in Innovaway.

L'azienda Innovaway è balzata agli onori delle cronache per l'acquisizione del ramo di azienda Business Unit Banking & Insurance di Olisistem Start, con sedi a Torino, Milano e Roma, che fornisce servizi a Intesa Sanpaolo, al termine di una complessa operazione che ha dato continuità occupazionale a più di trecento lavoratori coinvolti. A favore della salvaguardia occupazionale si erano schierati, oltre che i sindacati nazionali, anche le autorità e l'Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia. I 1.300 dipendenti (60% laureati) sono il punto di forza di Innovaway, attiva in nove sedi in Italia e all'estero, che eroga i servizi in oltre 20 lingue, per clienti che hanno sedi in tutto il mondo e per 24 ore al giorno per tutto l'anno. Il Gruppo ha un fatturato aggregato di quasi 50 milioni di Euro, in costante crescita e triplicato negli ultimi 5 anni, e offre soluzioni e servizi ICT innovativi, sviluppati con tecnologie all'avanguardia; annovera tra i 150 clienti realtà di primaria importanza nei settori dell’industria, finanza, retail, luxury, trasporti, servizi e pubblica amministrazione