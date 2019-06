Lunedì 24 Giugno 2019, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la soluzione per l’edilizia “a chilometro zero” brevettata dalla startup calabrese Personal Factory ad aggiudicarsi la seconda tappa della Best Startup Showcase – Entrepreneurship Competition, programma di promozione nel mercato cinese di startup e pmi innovative coordinato in Cina dall’International Technology Transfer Network e in Italia da Città della Scienza in collaborazione con l’incubatore d’impresa Campania Newsteel.Le startup italiane coinvolte nella Best Startup Showcase – Entrepreneurship Competition sono complessivamente 90 e sono state selezionate in occasione dell’edizione 2018 della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione. Suddivise per settori strategici di appartenenza, le 90 startup sono state distribuite in tre gruppi rispettivamente centrati su Intelligent Equipment & Digital Economy, Sustainability & Green Innovation e, infine, Big Data & Comprehensive Health.Dopo la missione dello scorso aprile nella Cina Sud-orientale a Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Hangzhou e Suzhou, centrata sulla Digital Economy, il tour dell’innovazione targata Italia nel mercato cinese prosegue ora a Nanchino, Hangzhou e Suzhou, dove fino al 28 giugno la Bssec porterà 14 startup specializzate in Sustainability & Green Innovation.Le migliori startup selezionate nel corso delle tre tappe della Bssec parteciperanno alla finalissima in programma dal 28 al 31 ottobre a Pechino in occasione della Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, la piattaforma di cooperazione di innovazione e ricerca promossa dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero della Scienza e Tecnologia cinese (MOST).La competizione e la selezione delle migliori startup italiane partecipanti alla Bssec si è tenuta nell’ambito del Nanjing Techweek 2019, tra gli appuntamenti più affermati nel mercato tecnologico asiatico. Nanchino, antica capitale del Sud, è una delle aree che nell’ultimo decennio ha conosciuto la maggiore accelerazione economica in Cina e rappresenta il terzo polo tecnologico per costruzione di software.Accompagnate dai responsabili della China Association for International Science and Technology Cooperation e dell’International Technology Transfer Network, tutte le startup italiane hanno svolto attività di matchmaking con le realtà più rappresentative del sistema produttivo territoriale. «La Best Startup Showcase – afferma Mariano Iadanza, responsabile del Business Innovation Center di Città della Scienza – fa tappa a Nanchino, in una delle zone a più elevato tasso di sviluppo tecnologico del Paese. È la testimonianza della rilevanza del nostro sistema imprenditoriale e della sua capacità di esportare innovazione pur in un contesto così competitivo come quello cinese. Un altro passo importante nella cooperazione scientifica bilaterale che farà presto tappa anche nel Guangdong, altra area a fortissima espansione». La missione delle startup italiane in Cina proseguirà il 26 giugno ad Hangzhou e il 27 a Suzhou per altri incontri b2b con investitori.