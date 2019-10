La nuova sfida di NAStartup: ecco la rete Europea degli Ambassador

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ambassador in ogni Paese d’Europa. Questa è l’ambizione di, l’acceleratore dal basso fondato dae coordinato dagli Advisor Board che da sei anni supportano lo sviluppo di progetti di innovazione al Sud, con una community di oltre settemila membri. In occasione della convention annuale di Aegee, tenutasi in forma speciale nel Campus dell’Università di Salerno, per trentennale dell’associazione studenti unversitari europe. Prigiobbo e Susanna Sanseverino hanno presentato lo “Eu Board degli Ambassador delle Startup”, una evoluzione del progetto in chiave internazionale:«Molti dei nostri talenti si sono trasferiti all’estero per completare il loro percorso di studi o per fare esperienza lavorativa. Abbiamo ragionato su come lavorare per non disperdere le loro energie e legarle alla nostra community. Da qui è nata l’idea di costruire un network internazionale per favorire lo scambio di buone pratiche e conoscenze», racconta Prigiobbo.Il network di NAStartup oggi può contare ambassador in diverse nazioni del Vecchio Continente, dal Portogallo, alla Spagna, passando per Belgio, Irlanda, Gran Bretagna e Ucraina:«La sfida sarà come mettere in collegamento questi talenti che si sono formati con il lavoro svolto dalla nostra community. L’idea che abbiamo è di lanciare delle sfide a ognuno di loro. Potranno, per esempio, condividere le loro esperienze e le loro conoscenze con tutta la Rete, studiare gli ecosistemi dell’innovazione delle città in cui vivono e aiutarci a capire quali buone pratiche ci sono da adottare. O potranno anche favorire il “movimento” degli startupper della nostra community, aprendo loro delle porte sui mercati internazionali», continua Prigiobbo.