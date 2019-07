Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:54

Napoli, 100 assunzioni di giovani neolaureati negli ultimi 12 mesi e le aziende ci chiedono sempre di più. Di qui alla fine dell’anno stimiamo almeno altre 60 assunzioni, spiega Fulvio Tizzano, sales director di Gi GroupSia Industria 4.0 che il digitale stanno portando grandi opportunità e allo stesso tempo evidenziando un problema di base; la mancanza di specifiche competenze richieste dalle aziende, che conseguentemente provoca una mancanza di allineamento tra domanda e offerta di lavoro, in ambito ICT – basti pensare che in Italia servirebbe 10 volte il numero dei laureati in Informatica. Si potrebbe fare molto di più.Il solco tra scuola, università e mondo del lavoro è ancor più rilevante in settori ad alta specializzazione come l’Information technology e pertanto rispondere a questo problema nel modo tradizionale non funziona più.Cercare profili che scuola e università non riescono a formare nel modo e nel numero sufficiente rispetto alla richiesta evidenzia il “paradosso 4.0” tra il potenziale occupazionale ed il tasso di disoccupazione.E così, in un momento in cui il mercato necessita di profili professionali con una spiccata specializzazione, Gi Group risponde al gap tramite le Academy*, percorsi formativi intensivi e gratuiti per colmare l’ultimo miglio di formazione richiesta dalle aziende ed affidare i giovani al mondo del lavoro con gli strumenti e le competenze necessarie nella fase d’ingresso.L’esperienza è partita tre anni fa proprio nell’ICT con QiBit, la divisione di Gi Group specializzata nell’Information Technology che opera per favorire l’incontro tra neolaureati in indirizzi informatici, ma anche studenti di discipline tecnico-scientifiche (matematica, fisica, statistica) e aziende del settore informatico intervenendo proprio sui fabbisogni formativi.Partiti con focus su Milano, Napoli si è rivelata presto un polo ad alto potenziale nona caso, continua Fulvio Tizzano, le principali realtà internazionali dell’IT hanno scelto questa città per fare grandi investimenti, in un territorio complesso ma caratterizzato da sempre dalla creatività, ingegno, iniziativa e coraggio. Fattori di fertilità che favoriscono la nascita e diffusione di competenze altamente impiegabili .Per noi un bacino ideale di confronto tra università in ambito scientifico-tecnologico(così dette facoltà “STEM” - Science, Technology, Engineering and Mathematics) ed imprese,per costruire percorsi formativi finalizzati ad integrare le competenze accademiche con quelle effettivamente e specificamente richieste dal mercato.Così grazie all’attività di orientamento, preselezione e le Academy di Gi Group negli ultimi 12 mesi abbiamo reclutato, formato ed assunto 100 di giovani neolaureati in ambito IT con una previsione per il prossimo biennio che dovrebbe vederci triplicare l’intervento .Il fabbisogno oggi su Napoli riguarda: Developer (Java, .Net, Abap, Salesforce, Sas, Murex), Functional Analyst (Sap, Salesforce, Microsoft, Sas, Siebel), Product Consultant, System Engineer. Con la stessa modalità di reclutamento, formazione e inserimento al lavoro operiamo anche in altri distretti, come Torino, Roma, Padova e Bari, oltre a Milano.Tra il 2016 e il 2018 abbiamo svolto in Italia circa 200 Academy formando oltre 2.000 persone con un tasso di inserimento in azienda dell’85%; per il 2019 ne prevediamo 240 in totale su tutto il territorio nazionale.La risposta di Napoli, dei Giovani, delle Università e delle Istituzioni ai nuovi stimoli della modernità conferma che al sud si può e soprattutto conviene investire. Il percorso è lungo e ancora tanti sono gli ostacoli ma le evidenze positive sono ormai tante, noi di Gi Group ci crediamo!A cura di Fulvio Tizzano, National Sales Director di Gi Group Italia* I corsi di formazione rivolti a disoccupati e inoccupati anche ad alta scolarizzazione sono tutti gratuiti e prevedono mediamente una quota di 10-15 partecipanti nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni. Per iscriversi occorre candidarsi e superare il relativo iter di selezione e ammissione. Per maggiori informazioni e il calendario corsi in aggiornamento: https://www.gigroup.it/candidati/academy/ e https://www.gigroup.it/candidati/academy/Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro.Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, amministrazione hr, outsourcing, consulenza HR.Grazie al percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2007 oggi Gi Group opera direttamente o con partnership strategiche in oltre 50 Paesi in Europa, Asia, Africa e America.Alla fine del 2010 Gi Group ha ottenuto un importante riconoscimento con l’ingresso in WEC - World Employment Confederation, la confederazione internazionale delle agenzie per il lavoro - in qualità di Global Corporate Member.