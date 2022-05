Le Fonti Award premia Cross Hub per la consulenza strategica 2022

È andato ai manager napoletani di Cross Hub il Premio Le Fonti Award 2022, con il prestigioso riconoscimento «Eccellenza dell’anno – Innovazione e Leadership» nel settore della consulenza manageriale strategica per essersi contraddistinta nel tempo – così recita la motivazione – per la sua capacità di «supportare le Pmi nei relativi processi di managerializzazione, per la capacità di offrire soluzioni innovative e di valore e per la costante crescita ed attitudine ad affrontare nuove sfide in un mercato in continua evoluzione».

Le Fonti Awards, con i suoi roadshow nelle piazze di Milano Hong Kong, New York, Londra, Dubai e Singapore, rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale per le realtà imprenditoriali che si sono contraddistinte nell’ultimo anno per i risultati di business conseguiti, per la leadership e l’innovazione nei relativi settori di riferimento e per l’alta qualità dei servizi offerti. Cross Hub giunge all’ambito riconoscimento dopo un articolato processo di selezione iniziato mediante una apposita indagine on line condotta presso una community di oltre 85.000 imprese, elaborata dal Centro Studi de Le Fonti e sottoposta al Comitato Scientifico, composto da esperti del settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale, che ne ha decretato la vittoria nella propria categoria di riferimento.

«Siamo onorati del riconoscimento ottenuto – commenta Luca Genovese, Co-Founder e Managing Director di Cross Hub – soprattutto perché arriva in un particolare momento storico della nostra economia a conferma degli importanti risultati conseguiti da Cross Hub nelle attività di affiancamento manageriale alle PMI soprattutto attraverso il contributo di un ampio e variegato team di Temporary & Innovation Manager presente in varie regioni di Italia. La recente crisi pandemica – continua Genovese – ha contribuito a compromettere gran parte degli equilibri sui quali le PMI del nostro Paese hanno costruito nel tempo il proprio valore aprendo la strada a soluzioni come quella dell’interim management in grado di assicurare una tempestiva e flessibile iniezione di risorse manageriali necessarie per affrontare con successo le nuove sfide del cambiamento e sulla quale Cross Hub ha impostato, fin dalla sua genesi, il proprio sistema di offerta in linea con la propria vision».