Lucia Isone relatrice del Google developer group

Lucia Isone, esperta in SEO, è stata una delle relatrici del Google developer group di Treviso evento svoltosi lo scorso 15 maggio 2021.

La Seo specialist di Baronissi in questo evento ha parlato di Google Search Console e di SEO, illustrando i miglioramenti all'interno del tool (più le ultime release del 2021) con riferimenti particolari ai breadcrumb e alla sezione risultati di ricerca.

Sono stati trattati:

Analisi dei fattori di CTR organico

L’impatto del CTR organico al variare della posizione e del layout in SERP

Aumento del CTR organico come fattore di ranking

Ottimizzazione del CTR attraverso best practices

Case study del sito hamalfite.it

Lucia Isone è una seo specialist per e-commerce, speaker per Google devfest, e autrice di “Strategie SEO per l'e-commerce” edito Hoepli.

Google developer group è una community internazionale creata per essere punto d’incontro degli sviluppatori di tutto il mondo.

Oltre alla Isone sono stato ospiti dell’evento: Juna Salviati, Veronica Rizzo, Maria Luisa D'Urso, Floriana Capone.

Hoster dell’evento GDG:

Stefano Camerin di Digitalweb 24

Helder Monaco di LoL Marketing.



Recap evento

Juna Salviati sessione 1° Talk: API Bluetooth (minuto 00:06 qui)

Lucia Isone sessione 2° Talk: Google Search Console e SEO "Potenziare la SEO di un sito Web tramite il CTR con Caso Studio e-Commerce (minuto 20:03 qui)

Maria Luisa D'Urso sessione 3° Talk: e-Commerce per il B2B (minuto 41:53 qui)

Veronica Rizzo sessione 4° Talk: Google My Business " (minuto 1:01:14 qui)

Floriana Capone sessione 5° Talk: e-Commerce Legale 2021 (minuto 1:42:00 qui)