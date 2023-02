Dal Mimit 350 milioni per innovazione tecnologica. Giuliana (Meditech competence center 4.0): «Segnale di fiducia»

«È un’ottima notizia per la rete dei Competence Center, che in questi anni hanno dimostrato di saper fare squadra per favorire la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese italiane», così Angelo Giuliana, direttore generale del Centro di Competenza Meditech 4.0, commenta il via libera allo stanziamento di 350 milioni di euro per l’innovazione arrivato oggi dal Mimit.

«Il rifinanziamento – prosegue Giuliana - è un segnale di fiducia, che testimonia il ruolo chiave svolto dai Competence Center come motore di innovazione e trasferimento tecnologico.

La firma di oggi, inoltre, assume, per noi, ulteriore valenza strategica. Consente, infatti, anche agli EDIH e ai Seal of Excellence di entrare nel vivo delle loro attività. Un’ottima opportunità per i territori. Meditech 4.0 è tra i protagonisti di ben tre dei 13 progetti approvati dalla Commissione europea, siamo tra i partner dell’Edih P.R.I.D.E., di Heritage SmartLab e di Artes 5.0 Restart Italy, oltre che di Ap-Edih, che ha ottenuto il Seal of Excellence da Bruxelles.

Una firma di grande importanza per le imprese e per la trasformazione del tessuto produttivo italiano, pronto a spiccare un grande salto in avanti grazie alle potenzialità delle tecnologie abilitanti».