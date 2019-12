È stata presentata in Cina, in occasione del BSSECItaly – China Best Startup Showcase & Entrepreneurship Competition, la start up MyCircle, che promette di rivoluzionare l'acquisto dei ticket per attrazioni e luoghi d'interesse.



L'idea alla base dell'intero progetto è quello di accedere ai ticket agevolati per gruppi creando aggregazione spontanea online. Ancor più chiaro presentarla con un esempio: supponiamo che una persona X volesse comprare un biglietto per l'attrazione Y. Lo dovrebbe fare a prezzo pieno. Collegandosi invece a MyCircle può conoscere altre persone che vogliono visitare la stessa attrazione. Il gruppo così costituito può acquistare l'accesso in gruppo a un prezzo inferiore.



Attraverso MyCircle si possono formare veri e propri gruppi di viaggio con lo stesso obiettivo e gli stessi interessi, favorendo così la connessione e la conoscenza. Ma nulla toglie al visitatore di vivere l'esperienza in totale autonomia, avendo comunque accesso al prezzo inferiore.



MyCircle nasce in provincia di Napoli da un gruppo di sviluppatori guidato dal Ceo Nunzio Guida ed è sostenuta da Hubstrat, azienda napoletana che si sta posizionando come leader nella consulenza strategica alle start up e spinoff innovative.



«MyCircle - ha spiegato durante il pitch agli investitori asiatici il Cfo di Hubstrat Francesco Pellecchia - è un aggregatore spontaneo di persone. Permette, in pratica, a utenti singoli l’accesso a tariffe di gruppo di ticketing online senza vincolare l’acquirente a vivere l’esperienza come collettiva, ma lasciandogli completa autonomia rispetto alle modalità di fruizione».



«Il singolo utente - spiega ancora Pellecchia - tramite la piattaforma può cercare gruppi aperti a cui aggregarsi virtualmente per acquistare il proprio biglietto a prezzo scontato (con sconti vantaggiosi che variano dal 25% al 35% a seconda della tipologia). Possono anche creare un gruppo che risponda alle proprie esigenze (tipologia di biglietto, data e orario) nel caso le offerte già disponibili online non rispecchino le proprie necessità; incontrare la community di users con i quali, eventualmente, condividere l’esperienza. Il mercato di riferimento è vasto e potrebbe coinvolgere ogni azienda che prevede un rapporto e/o servizio di vendita biglietti online, di qualsiasi natura e genere». © RIPRODUZIONE RISERVATA