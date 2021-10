Napoli, al centro congressi Federico II la finale di start cup Campania 2021

Si terrà mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:00, nell'aula magna del centro congressi Federico II, in via Parthenope, la finale dell'edizione 2021 di Start Cup Campania, premio per l'Innovazione promosso dalle università campane che mette in gara idee imprenditoriali basate su ricerca e l'innovazione. L'edizione di quest'anno del concorso ha registrato un'ampia partecipazione, con centinaia di studenti e ricercatori universitari coinvolti nelle attività di formazione sul tema dell'imprenditorialità promosse dal premio e cinquantuno business plan presentati da altrettanti gruppi aspiranti alla vittoria finale. L'evento finale vedrà protagonisti le migliori dieci idee tra quelle presentate, che si sfideranno illustrando il proprio pitch a una giuria composta da esperti non accademici. I primi cinque si aggiudicheranno premi in denaro e il diritto a partecipare al Premio Nazionale per l'Innovazione, prestigiosa competizione nazionale cui collaborano tutti i concorsi regionali.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Manfredi da Draghi: vertice a Palazzo Chigi per il nuovo patto per... LA MOSTRA A Napoli, una mostra per celebrare Maradona attraverso le immagini... L'ALLARME Coldiretti: la Mozzarella è prima nella top ten dei prodotti...

La finale di Start Cup Campania assegnerà anche il premio per la migliore idea imprenditoriale sviluppata da un gruppo formato da studenti e premi speciali per la migliore idea imprenditoriale proveniente dal mondo delle discipline umanistiche, il premio “Pari Opportunità”, il premio “Contamination”, per i gruppi costituiti da membri afferenti ad almeno due atenei campani. Durante l'evento sarà inoltre assegnato il premio speciale per lo sviluppo sostenibile finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo di Aquara. All'evento, presentato da Nando Santonastaso, è attesa la partecipazione dei rettori degli atenei campani coinvolti nell'iniziativa, di Valeria Fascione, assessore regionale a ricerca, innovazione e start up, di Flavio Farroni, Giusy Roviello, Ennio Adinolfi, Alessandro Lo Schiavo e Luigi Costanzo, startupper di provenienza accademica che hanno vinto precedenti edizioni del premio.